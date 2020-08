Mehrere Razzien gegen linke Gruppen

Hamburg. Bei einem Großeinsatz hat die Polizei am Montag in Hamburg und Umgebung sowie in Siegen in Nordrhein-Westfalen zahlreiche Objekte von »mutmaßlichen Linksextremisten« durchsucht. Davon betroffen war auch die Gruppe »Roter Aufbau« in Hamburg, wie unter anderem die »Interventionistische Linke« am Montag im Kurznachrichtendienst informierte. Laut Polizei seien in Zusammenarbeit mit der Generalstaatsanwaltschaft Hamburg 28 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt worden. Der Einsatz richtete sich den Angaben zufolge gegen 22 Mitglieder einer »linksextremen Gruppe«, gegen die bereits seit vergangenem Jahr wegen des Verdachts auf Bildung einer terroristischen Vereinigung ermittelt werde. Für Montag abend wurde zu einer Demonstration vor der »Roten Flora« in Hamburg aufgerufen. (dpa/jW)