LEAG beginnt mit Abriss von Dorf in Lausitz

Mühlrose. Der Energiekonzern LEAG hat im Lausitzer Dorf Mühlrose in Ostsachsen mit Abrissarbeiten begonnen, um dort später Braunkohle abbaggern zu können. Mit den Rückbauarbeiten setze die LEAG die im Umsiedlungsvertrag vereinbarten Maßnahmen »uneingeschränkt und zügig« um, teilte das Unternehmen am Montag mit. Betroffen sind rund 200 Einwohner. Trotz des bis 2038 vereinbarten Kohleausstiegs soll Mühlrose als einer der letzten Orte dem Tagebau weichen, weil ab Ende der 2020er Jahre die unter dem Dorf liegende Braunkohle durch den Tagebau Nochten gefördert werden soll. Das Bündnis »Alle Dörfer bleiben« wirft der LEAG vor, keine Rechtsgrundlage zu haben. Den Vertrag hätten nicht alle Einwohner unterschrieben. Wer nicht umziehen wolle, müsse dies nicht tun, teilte das Bündnis am Montag mit. (dpa/jW)