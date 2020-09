Erst das Fressen

Lucas Jackson / Reuters Sprechen vom Klassenkampf: Teilnehmende einer »Occupy Wall Street«-Demonstration (New York, 29.9.2011)

Der Titel des kürzlich erschienenen schmalen Bändchens »Ungleichheit in der Klassengesellschaft« ist etwas irreführend. Denn schon der Begriff Klassengesellschaft setzt die Existenz sozialer Ungleichheit voraus. Ungeachtet dessen ist die bei Papyrossa erschienene Studie des Kölner Politikwissenschaftlers Christoph Butterwegge lesenswert.

Butterwegge begnügt sich nicht mit einer rein soziologischen Bestandsaufnahme. Die Existenz von geradezu irrwitzig großen Privatvermögen und auch die krasse und weiter wachsende Armut der »unteren« Bevölkerungsschichten sind schließlich, auch wenn sie in regelmäßigen Abständen neu »entdeckt« werden, beinahe Allgemeinwissen und werden nicht einmal von der bürgerlichen Sozial- und Wirtschaftswissenschaft geleugnet.

Der Autor setzt demzufolge bei Marx und Engels an, betrachtet unter Berufung auf diese die Klassenstruktur einer Gesellschaft als grundlegend für den Grad der ihr innewohnenden sozialen Ungleichheit. In mehreren Kapiteln vergleicht er die klassische marxistische Analyse der kapitalistischen Gesellschaft mit den Ansätzen anderer Soziologen und Wirtschaftswissenschaftler, die sich ebenfalls mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Ausführlich setzt er sich beispielsweise mit dem Nationalökonomen und Soziologen Max Weber auseinander, der nicht Lohnarbeit, sondern die Tauschvorgänge auf dem Markt als entscheidend für die soziale Schichtung der Gesellschaft angesehen hat. Wie Butterwegge meint, werde so die Unterscheidung zwischen Lohnabhängigen und den Profiteuren der Lohnarbeit verwischt. Andere Forscher und Theoretiker hätten jedoch wesentlich zum Verständnis von Struktur und Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus beigetragen, unter anderem zur Rolle der zur Zeit von Marx nur rudimentär vorhandenen »Mittelschichten«.

Marx sei jedoch, wie Butterwegge ausdrücklich betont, bis heute »weder inhaltlich noch methodisch« widerlegt. Nur auf der Grundlage eines marxistischen Klassenverständnisses könnten »Armut oder sozialer Abstieg als kollektives Schicksal begriffen (werden), das strukturelle Ursachen hat, und nicht als individuelles Versagen der Betroffenen missdeutet« werden.

Der von Marx so benannte Kapitalfetisch als dem Grunde nach irrationaler Zwang der Geldvermehrung nur um der Geldvermehrung willen, der letztlich die Ursache des gigantomanisch angewachsenen Reichtums einiger weniger ist, kommt bei Butterwegge allerdings nicht vor, statt dessen schreibt er etwas verkürzt von dem »kapitalistischen Wirtschaftssystem zwangsläufig immanente(n) Expansionsdrang«. Bei einer Expansion denkt man sofort an Ausweitung auf Kosten von Nachbarn. Eine solche gab und gibt es im Kapitalismus selbstverständlich. In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten hat sich das Kapital durch die Einverleibung von zuvor in öffentlicher Hand befindlicher Infrastruktur aber auch zunehmend in das Innere der Gesellschaft hineingefressen.

Heftig kritisiert wird in dem Buch der Kultursoziologe Andreas Reckwitz, der – so Butterwegge – an die Stelle der Klassenanalyse eine »­Kulturalisierung und Singularisierung des Sozialen« setzt. Das beim Auf- oder Abstieg von Teilen der Mittelschicht der kulturelle Faktor eine grundlegende Rolle spielt, ist selbstverständlich Unsinn – allein durch das Leben im »richtigen« Milieu lassen sich keine Vermögen erzeugen. Wie Butterwegge richtig schreibt, wird so »einer soziologischen Willkür (…) Tür und Tor geöffnet«. Außerdem komme, wie Butterwegge in Abwandlung eines Brecht-Zitates betont, »erst (…) das Fressen, dann kommt die Kultur«. Ob Brecht diese Neufassung seines Textes gefallen würde, dürfte allerdings eher fraglich sein. Es sei bei dieser Gelegenheit angemerkt, dass zahlreiche Kulturschaffende derzeit als Folge der Coronakrise am Rande des Abgrundes stehen – oder aber schon hineingefallen sind.

Ausdrücklich lobt Butterwegge den Publizisten Werner Rügemer für dessen detaillierte Analyse der sich verändernden Strukturen im modernen Kapitalismus, insbesondere der sich herausbildenden Schicht gigantischer Finanzmarktakteure.

Im letzten Kapitel des Buches liefert der Autor interessante Daten und Analysen zur akuten Verschlechterung der Lage der Bevölkerungsmehrheit und dem immer weiteren Auseinanderklaffen der sozialen Schere. Er untersucht die »Haupterscheinungsformen der Ungleichheit« bei den Einkommen und Vermögen, im Gesundheitsbereich, im Bildungssektor und beim Wohnen. Verdienstvollerweise finden sich hier auch viele sehr aktuelle Daten und Informationen, die im allgemeinen Nachrichtenbrei entweder untergegangen oder gar nicht vorgekommen sind. Der Abschnitt zum Gesundheitssektor, der auch die Auswirkungen der Coronapandemie thematisiert, ist betitelt mit dem Satz: »Wer arm ist, muss eher sterben.« Treffender geht’s nicht.