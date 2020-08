jW

Klare Interessen

Zu jW vom 26.8.: »Lage weiter angespannt«

Nicht annähernd so aufgeregt und besorgt wie über die Ereignisse in Belarus oder die »Vergiftung« des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny scheint die westliche Wertegemeinschaft über den Konflikt zwischen Griechenland und Türkei. Beide NATO-Staaten lassen keinen Zweifel daran, dass ihnen Gemeinschaft und Werte im Zweifelsfall egal sind. Sollte das nicht zum Nachdenken unter zwei aktuellen Aspekten anregen? In Belarus tritt die NATO als Warner und Mahner zum Schutz der Bevölkerung und der Menschenrechte und als Schutzmacht gegenüber Russland auf. Geopolitische oder strategische Interessen sollen gar keine Rolle spielen. Im Falle der NATO-Partner Türkei und Griechenland wird das Interesse an Rohstoffen und dem Zugriff darauf dagegen unverblümt ausgesprochen wie das Normalste der Welt. (…) Ein zweiter Gedanke, der sich aufdrängt, hat damit zu tun, wie Monate vor den Wahlen zum Bundestag nichts ausgelassen wird, um politische Kräfte, die Bedenken haben, schon jetzt kräftig auf die Wertegemeinschaft NATO einzuschwören und ja keine kritische Stimme laut werden zu lassen. Als regierungsfähig gilt nur, wer die Außenpolitik der NATO als alternativlos und dem Menschenrecht verpflichtet sieht. (…)

Roland Winkler, Aue

Klägliches Bild

Zu jW vom 26.8.:» Sauberes Früchtchen«

(…) In der Causa Alexej Nawalny wird versucht, das Riesenrad in Schwung zu bringen, mit dem die imperialistischen Staaten unter Führung der USA immer wieder versuchen, alle »unbotmäßigen« Länder her-, ein- und gegebenenfalls hinzurichten. Zur Unterstützung und Rechtfertigung seines (…) Vorgehens gegen den Iran mit Reanimierung aller Sanktionen von vor 2015, seines von eigenen wirtschaftlichen Interessen geleiteten Widerstands gegen das Nord-Stream-2-Projekt, für sein militärisches Wüten im Nahen Osten, nicht zuletzt für sein Zerreißen aller Rüstungskontrollabkommen braucht US-Präsident Donald Trump die anderen in der NATO beheimateten Glaubensgemeinschaften, egal, ob in Regierungsverantwortung oder in der Opposition sitzend. Erste PR-Erfolge zeichnen sich ab. Politiker aus der Mega-Groko (CDU/CSU und SPD plus Grüne, FDP und AfD) melden sich mehr oder weniger ungefragt zu Wort, um im Gewand des Lehr- und Zuchtmeisters Russland für etwas zu beschuldigen, was bis dato noch völlig unbewiesen ist. Welch klägliches Bild geben diese Personen ab, möchte man sagen. Die Situation ist aber viel ernster. Es geht einzig und allein darum, eine gegen Russland und China aufgebaute politische, militärische und kulturelle Hegemonie herzustellen. Und dafür braucht man alle politischen Akteure, (…) auch die aus dem »linken Lager« wie etwa den außenpolitischen Sprecher der SPD-Fraktion in Baden-Württemberg, Nils Schmid, der im Gleichschritt (oder soll ich sagen: im Stechschritt?) gemeinsam mit dem Grünen Cem Özdemir den russischen Präsidenten schon über Leichen gehen sieht, oder einen Jürgen Trittin, der die Diagnose gefertigt hat, wonach Wladimir Putin die Kontrolle über sein Land verloren habe. Wer sich solcherart an der Vergiftung des politischen Klimas beteiligt, darf sich nicht wundern, wenn er eines Tages selbst über Leichenberge steigen muss, sofern er das überhaupt noch erlebt.

Hans Schoenefeldt, per E-Mail

Selber suchen

Zu jW vom 27.8.: »Allenthalben Medimops«

Als regelmäßiger Nutzer von Internetantiquariaten möchte ich drei Dinge ergänzen. Erstens zu Medimops: Die meisten dort angebotenen relativ neuen Bücher (bis zu circa fünf Jahre alt) kosten 90 Prozent des Neupreises, das sind keine Dumpingpreise. Medimops-Preise richten sich – meinen Beobachtungen zufolge – meist nach den Preisen anderer Internetantiquariate und unterbieten diese geringfügig, das ist deren Geschäftsmodell. Wenn also jemand einen fast neuen Titel auf Ebay oder woanders für einen niedrigen Preis einstellt (vielleicht war es ein ungewolltes Buchgeschenk?), dann gibt es bei Medimops diesen Titel für ein paar Cent weniger. Doch nur solange das günstige Konkurrenzangebot besteht! Ist dieses eine Buch weg, dann schnellt auch der Medimops-Preis wieder nach oben. (…) Zweitens zu Abebooks und ZVAB: Die meisten dort angebotenen Bücher kann man auch über Plattformen beziehen, die nicht Amazon gehören, zum Beispiel buchfreund.de, booklooker.de oder antiquariat.de. Wer Amazon meiden möchte, sucht das Buch und den Anbieter einfach auf einer dieser Plattformen oder führt eine Metasuche auf eurobuch.com durch. Drittens: Internetantiquariate sind echt super und helfen bei der Suche nach vergriffenen Büchern. Wer hat schon Zeit, von Stadt zu Stadt zu reisen auf der Suche nach einem vergriffenen Buch? Auch bei der Suche nach wissenschaftlichen Titeln. Nicht jeder wohnt in einer Unistadt mit Unibibliothek und Fernleihemöglichkeit!

Andreas Riekeberg, Wolfenbüttel

Demos verlegen

Zu jW vom 27.8.: »Rechtes Bündnis formiert sich«

In Berlin wurde eine für das Wochenende angekündigte Großdemo gegen die Coronaauflagen zunächst abgesagt, mit der Begründung, dass die Coronaauflagen nach dem Infektionsschutzgesetz nicht eingehalten würden. Gleichzeitig wird sehr positiv in den Medien über die Massendemons­trationen gegen Lukaschenko in Belarus berichtet, ohne mit einem Wort zu erwähnen, dass bei diesen Demonstranten Masken, Abstandsregeln nicht die geringste Rolle spielen. Ganz extrem(istisch) die Kommentierung von Jörg Thadeusz in seiner letzten Sendung »Thadeusz und die Beobachter« mit Marieluise Beck als ausgewiesener/ausgerichteter Stimmungskanone. Ob sich diese feminine James-Bond-Ausgabe die Lizenz zum Töten von Wladimir Putin selbst ausgestellt hat? Offensichtlich ist die mediale Berichterstattung vom schlimmsten Virus bereits infiziert: dem der ideologischen Blindheit. Vorschlag zur Güte: Die Anti-Corona-Demos nach Belarus verlegen, denn dort kann ohne Auflagen nach Herzenslust demonstriert werden – zumindest gegen Corona!

Thomas Rudek, per E-Mail