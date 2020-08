Hinterm halbhohen Vorhang

Arno Declair/Deutsches Theater Dialektisches Spiel: Kathrin Angerer (v. l. n. r.), Martin Wuttke (Leinwand), Bernd Moss und Jeremy Mockridge

Theatermacher, die Brecht nicht museal begreifen, sondern als produktive Quelle eigener theatraler Weltbefragung, gibt es nicht sehr viele. René Pollesch gehört zu ihnen. Der Autor und Regisseur, der ab der nächsten Spielzeit die Volksbühne leiten wird, führt am Deutschen Theater Berlin seine Auseinandersetzung mit Brecht fort. In »(Life on earth can be sweet) Donna« ging es um das Schildern von Vorgängen vor einer Menschenansammlung, wie es Brecht in der sogenannten Straßenszene entwirft, das Grundmodell des epischen Theaters. In Polleschs neuestem Stück »Melissa kriegt alles«, das am Sonnabend uraufgeführt wurde, geht es um Widersprüche und Paradoxien. Und Brechts Theater der Trance. In die nämlich gerät man, wenn sich im dialektischen Fortgang des Geschehens die Position als ihre eigene Negation erweist. A ist nicht A, zum Beispiel. Ein Strudel des Selbstvergessens, in dem einem Hören und Sehen vergeht, bis hin zum Begriff der Totalität.

Das sind Einsichten, die auch fürs Schauspiel weitreichende Folgen haben. Nicht nur spielen, was man macht oder ist, sondern auch, was man nicht macht oder nicht ist, das ist die Anforderung ans Theater nach Pollesch und Brecht, die gewissermaßen an die Grenze des Unmöglichen führt. Aber die Wahrheit liegt bekanntlich in den Extremen. Was machen die Schauspieler, erprobte Volksbühnenveteranen wie Martin Wuttke und Kathrin Angerer oder die etwas jüngeren Franz Beil und Jeremy Mockridge? Oder die erst am Deutschen Theater zu Pollesch gestoßenen Bernd Moss und Katrin Wichmann? Sie ringen geradezu um Worte, stottern, setzen immer wieder neu an. Eine permanente Suche zwischen Kritik und Affirmation. Wie die Revolution, die Vernichtung der alten und Errichtung der neuen Gesellschaft in einem Akt. Ein tranceartiger Drahtseilakt.

Meist spricht einer oder eine, die anderen schauen und hören und rauchen. Pollesch bezieht sich neben Brechts »Die Mutter« auf Theorie von Bini Adamczak bis Boris Groys. Und dann geht es auch um Vorgänge aus dem Theaterbetrieb selbst, von Helene Weigels Intendanz am Berliner Ensemble bis zur aktuellen Castingpraxis. Das alles spielt sich ab vor der pittoresken Hammer-und-Sichel-Tapete einer Wohneinheit im Aufriss, so die von Nina von Mechow entworfene Bühne. In den ausgefallenen Kostümen von Tabea Braun, die sich die Schauspieler gegenseitig vorführen und mit wohlwollenden Ausrufen kommentieren. Ein besonderer Witz der Bühne liegt in dem halbhohen Vorhang, auch Brecht-Gardine genannt. Dahinter ragt eine Leinwand für Videoprojektionen, die Bilder von vollbesetzten Sälen zeigt. Angesichts der ausgedünnten Stuhlreihen vor der Bühne steht allein das für eine erstrebenswerte Utopie. Zugleich wird die Videoleinwand genutzt, um die Spieler einen Blick auf das Bühnenbild werfen zu lassen, um eine Draufsicht zu gewähren. Selten sieht man Video konzeptionell so überlegt eingesetzt.

Mit »Melissa kriegt alles« geht Pollesch in seinen Brecht-Studien vom epischen zum dialektischen Theater. Und man kann nur hoffen, dass er diese Beschäftigung fortsetzt, weil sie an die zentralen Fragen des Theaters unserer Zeit rührt. Wie kommen Spiel und Erkenntnis zusammen? Wie kann der Zweifel die Liebe zu etwas Neuem hervorbringen? Nicht, dass Pollesch und seine Spieler die Antworten gleich mit zu geben wüssten. Aber die Suchbewegung, die sich darin zeigt, lohnt sich weiter zu verfolgen.