Mangelware Tarifvertrag

Christian-Ditsch.de Gewerkschaften streiken für die Einführung von Tarifverträgen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst (Charité in Berlin, 26.8.2020)

Löhne und Gehälter für Millionen Beschäftigte mit einem Tarifvertrag sind im zweiten Quartal so langsam gestiegen wie seit zweieinhalb Jahren nicht mehr. Die Grundvergütungen und die durch Tarifabschlüsse festgelegten Sonderzahlungen legten nur um 1,5 Prozent zum Vorjahreszeitraum zu, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Der schwache Anstieg sei vor allem auf einmalige Sonderzahlungen im zweiten Quartal 2019 zurückzuführen. So erhielten damals etwa die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder hohe Nachzahlungen. »Der gestiegene Einsatz von Kurzarbeit aufgrund der Coronapandemie hat keinen Einfluss auf die Tarifindizes«, teilte das Statistikamt mit. Denn Änderungen der tatsächlich bezahlten Arbeitszeit würden in der Statistik nicht berücksichtigt.

Regional unterscheide sich die Tarifbindung erheblich, wie Wissenschaftler des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung in einer Studie am Mittwoch dargelegt haben. So werden in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen rund 60 Prozent aller Beschäftigten nach Tarif bezahlt, in Sachsen sind es nur 40 Prozent. In Rheinland-Pfalz sind 38 Prozent aller Betriebe tarifgebunden, in Sachsen dagegen nur 15 Prozent.

Für die gesamte Bundesrepublik gebe es einen negativen Trend: Bundesweit sei die Tarifbindung in den letzten zehn Jahren zurückgegangen – in Bremen sogar am stärksten: In den Jahren von 2008 bis 2018 ist der Anteil tarifgebundener Unternehmen von 39 auf nur noch 17 Prozent gesunken. Den Grund dafür sehen die Autoren in neugegründeten, kleinen Betrieben, die deutlich seltener nach Tarif zahlen als eingesessene und größere.

»Offensichtlich haben neugegründete Betriebe in Bremen gegenüber der Nutzung von Tarifverträgen eine starke Abneigung«, erklärte Thorsten Schulten, Studienautor und Leiter des WSI-Tarifarchivs. Nicht einmal jeder zehnte Betrieb mit bis zu neun Beschäftigten zahlte nach Tarif; bei den Betrieben ab 100 Beschäftigten seien es dagegen 73 Prozent.

Dieser Trend zeitigt in der Hansestadt mitunter dramatische Folgen: »So verdienen in Bremen Beschäftigte in nichttarifgebundenen Unternehmen im Durchschnitt mehr als 23 Prozent weniger als in Unternehmen mit Tarifvertrag«, heißt es. Rechne man Faktoren wie Betriebsgröße und Branchenzugehörigkeit heraus, dann ergebe der Lohnunterschied immer noch 10,5 Prozent, die nur auf den fehlenden Tarifvertrag zurückzuführen seien.

Wer weniger Geld bekommt, ist oft auch noch mit schlechteren Arbeitsbedingungen konfrontiert: längere Erwerbszeiten und nur selten Urlaubs- und Weihnachtsgeld. In der aktuellen Coronakrise lasse sich zudem feststellen, dass Unternehmen ohne Tarifbindung das Kurzarbeitergeld nur selten aufstocken.

Was in der Studie gezeigt wird, bestätigt eine Entwicklung, die bundesweit in ganzen Branchen abläuft. Beispielsweise im Einzelhandel: Kassierer und Warenverräumer in den Supermärkten mussten zwischen 2009 und 2019 Verluste beim Realeinkommen hinnehmen, wenn sie in Teilzeit und ohne Tarifvertrag arbeiten. Das hatte die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Bundestagsfraktion Die Linke ergeben, wie die Süddeutsche Zeitung am 8. August berichtete. Demnach stieg das gezahlte Entgelt in dem Zeitraum zwar um 8,5 Prozent; inflationsbereinigt kommt allerdings ein Einkommensverlust dabei heraus. Es sind auch immer mehr Beschäftigte im Einzelhandel tätig, die auf den Schutz eines Tarifvertrages verzichten müssen: Zwischen 2010 und 2019 ist demnach fast jeder zweite (44 Prozent) aus der Tarifbindung herausgefallen. Diese sank von 50 Prozent im Jahr 2010 auf 28 Prozent im Jahr 2019.

»Die anhaltende Erosion der Tarifbindung ist eine Folge der Schwächung der Gewerkschaften durch die Agenda 2010«, hatte Pascal Meiser, gewerkschaftspolitischer Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, bereits im Mai erklärt. Für die Bundesregierung sei diese Entwicklung ein Offenbarungseid. Sie müsse endlich dafür sorgen, »dass die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften wieder gestärkt« werde. Als einen notwendigen ersten Schritt bezeichnete Meiser die Abschaffung »des doppelten Vetorechts der Arbeitgeberseite«, um in der Folge Tarifverträge leichter für allgemeinverbindlich erklären zu können. Nur so könnten wieder mehr Tarifverträge auf ganze Branchen ausgeweitet werden.

Studienautor Schulten nimmt dagegen auch die Gewerkschaften in die Pflicht. Wichtigste Voraussetzung sei, dass die Gewerkschaften wieder mehr Mitglieder gewinnen. Gleichzeitig müssten die Unternehmerverbände die Mitgliedschaften ohne Tarifbindung beenden. Darüber hinaus solle der Staat künftig »öffentliche Aufträge, Zuwendungen und wirtschaftliche Fördergelder nur noch an tariftreue Unternehmen« vergeben.