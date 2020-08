Türkei beginnt Militärmanöver in Ägäis

Istanbul. Vor dem Hintergrund der Spannungen mit Griechenland hat die Türkei am Samstag mit einem neuen Militärmanöver im östlichen Mittelmeer begonnen. In einer am Freitag abend veröffentlichten Erklärung kündigte die türkische Marine »Schießübungen« in einem Gebiet zwischen der südtürkischen Stadt Anamur und Nordzypern an, die bis zum 11. September dauern sollen. Die Türkei hatte für kommende Woche bereits Schießübungen in einem weiter östlich gelegenen Gebiet angekündigt. Die Beziehungen zwischen den beiden NATO-Ländern Griechenland und Türkei sind extrem angespannt. Verschärft wurden die Spannungen durch die Entsendung des türkischen Erkundungsschiffs »Oruc Reis« in ein von Griechenland beanspruchtes Seegebiet vor knapp drei Wochen. Anlass des Konflikts ist die Entdeckung großer Gasvorkommen. (AFP/jW)