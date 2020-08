Im Auftrag des Imperiums

Federico Clavarino John Phillips: »Mein Vater war Offizier in einem indischen Regiment der leichten Kavallerie. Meine frühesten Erinnerungen sind bestimmt von der Aura von Tigerfellen, elfenbeinfarbenen Elefanten, aromatischen Hölzern, Silber, Messingwaren und Ponys.«

Der italienische Fotograf Federico Clavarino setzt sich in seinem Projekt »Hereafter« kritisch mit der Geschichte seiner Großeltern auseinander. Über 30 Jahre lang arbeiteten John und Mary Phillips im Auftrag des britischen Imperiums im Sudan, in Libyen, im Oman, Jordanien und Zypern und wurden Zeugen dessen Niedergangs. Clavarino fand Briefe, Fotografien, Dokumente und Memoiren, die er als Leitfaden für seine eigene Arbeit in einigen dieser Länder und in England verwendete. Es ist ein Versuch, die vom kolonialen Diskurs durchdrungene Erzählung der Familie zu dekonstruieren und dabei vergangene Bilder in eine dialektische Beziehung zu zeitgenössischen Bildern zu setzen und so zu zeigen, wie das Imperium als geisterhafte Präsenz oder vererbtes Symptom immer noch weiterlebt.

Innerhalb von drei Jahren hatte sich eine immense Menge an Material angesammelt, darunter stundenlange Gesprächsaufzeichnungen, dessen Inhalt sich als heterogen und kontrovers herausstellte und der Clavarino sehr persönlich traf. Um nicht die dahinterstehende Ideologie aufrechtzuerhalten bzw. eine vergangene Situation unbewusst und wiederholend nachzuspielen, war es für den Fotografen wichtig, die Schauplätze des in diesem Falle kolonialen Traumas erneut aufzusuchen, um sie in die Vergangenheit verbannen zu können. Paradoxerweise bedeutete dies aber auch, sich an Dinge zu erinnern und sie eben nicht zu vergessen.

Auf der anderen Seite reicht es für ihn nicht aus, einfach nur Bilder davon zu produzieren. Fotografien können Dinge relativ frei aus ihrem Kontext herauslösen und sie in einer Reihe von entleerten Stilisierungen präsentieren. Damit sie produktiv sein können, muss mehr mit ihnen geschehen. Eine Möglichkeit besteht für Clavarino darin, sie in ein dynamisches Spannungsfeld einzufügen, das ihre Bedeutung hervorhebt. (jW)