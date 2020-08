»Unsere Absicht war, alle Frauen zu erreichen«

Deutsches Uhrenmuseum Furtwangen Der Wecker Sonochron aus den 1970er Jahren: Aufgrund seiner Konstruktion erfreute er sich bei den Revolutionären Zellen (RZ) großer Beliebtheit. Durch die Trennmöglichkeit von Uhrwerk und Summer lässt sich der Wecker zu einem Zeitzünder für Bomben umfunktionieren. Um potentiellen Attentätern auf die Spur zu kommen, ließ das Bundeskriminalamt 1985 den Restbestand an Sonochron-Weckern markieren

Ihr jüngst erschienenes Buch »Vermessene Zeit« ist ein zeitgeschichtlicher Beleg für die Existenz politischer Justiz in der Bundesrepublik Deutschland. War Ihre Verfolgung eine böse Absicht beziehungsweise ein politisches Spiel?

Ich denke, es ging nicht so sehr um mich als Person, sondern vor allem darum, endlich den Revolutionären Zellen (RZ, jW) eins auswischen zu können. Die Behörden konnten denen ja kaum etwas nachweisen. Und nun hatten sie mich als Käuferin eines der Wecker, den die RZ für ihre Anschläge verwendet haben.

Sie blicken aus heutiger Sicht auf die vergangenen Ereignisse. Sie beschreiben die damalige Feministin, promovierte Germanistin, Print- und Fernsehjournalistin und Politfrau aus der Perspektive einer Außenstehenden. Was ist von der Ingrid Strobl von damals geblieben?

Die Essentials, alle. Ich war und bin Feministin, ich war und bin links, ich habe damals kein Unrecht ertragen und ertrage es auch heute nicht. Aber ich habe damals, aus Verzweiflung sozusagen, gehasst. Wir haben als Feministinnen für die Rechte von Frauen gekämpft, wozu auch das Recht auf Menschenwürde und Selbstbestimmung gehört, das Frauen in vielen Ländern und gesellschaftlichen Bereichen verwehrt wurde. Und was passiert bis heute? Frauen aus Südostasien werden von deutschen Männern gekauft wie Vieh und hier als Sexsklavinnen gehalten. Um nur ein Beispiel zu nennen. Es sah also lange so aus, als hätte unser legaler Kampf überhaupt nichts bewirkt. Was so nicht stimmt, aber ich habe es eine Zeitlang so gesehen.

Was hat Sie dazu bewogen, mit den Revolutionären Zellen zu sympathisieren?

Sie waren nicht so dogmatisch und arrogant wie die RAF. Sie sind nicht in den Untergrund gegangen. Und: Zu ihrer Politik gehörte, dass keine Menschen getötet, sondern nur Sachen beschädigt werden sollten.

Warum haben Sie Ihrem Buch den Titel »Vermessene Zeit« gegeben? Sie schreiben darin auch von der Freiheit, die Sie nicht jenseits der Gefängnismauern, sondern »mit dem Altwerden gewonnen« haben: »Ich kann unabhängig von vermeintlich unumstößlichen Gewissheiten und Überzeugungen aus eigenem Ermessen fühlen und urteilen und Menschen auch jenseits der Rolle sehen, in der sie stecken.« Ist das Wortspiel mit »vermessen« und »ermessen« bewusst und gewollt?

Nein. Ich habe mit einer Freundin zusammen mögliche Titel durchgespielt, einer war »verlorene Zeit«, aber das war sie ja nicht ganz, denn ich habe im Knast auch viel gelernt. Über mich, vor allem aber über die Lebensbedingungen, die Gedanken und Gefühle der anderen Gefangenen.

Was war für Sie der Hauptgrund, das Buch jetzt zu schreiben beziehungsweise zu veröffentlichen?

Das Alter? Ich habe vorher einfach nicht dran gedacht. Der Knast war kein Thema für mich. Mein Thema – schon vor der Verhaftung, dann im Gefängnis und dann wieder in Freiheit – war der Widerstand von Frauen, primär von jüdischen Frauen gegen die deutsche Besatzung und die Schoah. Und erst jetzt, Jahrzehnte später, habe ich plötzlich gedacht: Schreib das mit dem Knast mal auf!

In einem Ihrer inneren Monologe fragen Sie sich, ob Sie im Gefängnis rührselig geworden seien. Was half Ihnen am meisten, das Gefühl zu überwinden, das Gefängnis sei dazu da, um Sie zu brechen?

Das erst höflich neutrale und später auch freundliche Verhalten der Gefängnisbeamtinnen und der Gefängnisdirektorin in München – und dann ebenso in Essen. Ich glaube nicht, dass irgend jemand mich brechen wollte. Ich denke, das Bundeskriminalamt, BKA, hat sich gefreut, endlich einen – vermeintlichen – Schlag gegen die Revolutionären Zellen gelandet zu haben. Das war interessierter als ich als Person. Und Isolationshaft gehört zum Paragraphen 129 a, der den Umgang mit politischen Gefangenen regelt. Erfunden wurde dieser Paragraph tatsächlich, um die Gefangenen aus der RAF zu brechen. Und zu quälen. Und ich habe die Wirkung dann auch zu spüren bekommen, weil ich eben politische Gefangene war. Das Gesetz galt ja für alle, nicht nur für die aus der RAF.

In Ihrem Buch schreiben Sie von der Lektüre von Peter Weiss’ »Ästhetik des Widerstands«, Primo Levis »Ist das ein Mensch?«, von Ihrer Arbeit am Buch über Frauen im Widerstand, Ihrem Briefwechsel mit der jüdischen Widerstandskämpferin Haika Grossman – all das während Ihrer Haft. Kamen Ihnen im Gefängnis deren Gedankengänge und Schicksale vertraut vor? Spürten Sie Kontinuitäten zwischen dem Schicksal dieser Leute und Ihren Motiven? Welche Kontinuitäten gab es für Sie zwischen Nazijustiz und westdeutscher Justiz?

So sehr ich den Paragraphen 129 a und die Methoden ablehne, mit denen die Gefangenen aus der RAF und zeitweise auch ich im Gefängnis malträtiert wurden: Mit der Nazijustiz und den Methoden der Nazis kann man das nicht vergleichen. Das sind andere Welten. Politische Gegner werden in den meisten Ländern härter bestraft und behandelt als andere Gefangene. Der Paragraph 129 a und die damit legitimierten Sonderhaftbedingungen für Gefangene aus der RAF und insgesamt der bewaffneten Linken verstoßen gegen die Würde des Menschen und das Recht auf Unversehrtheit. Aber sie sind nicht mit den Haftbedingungen für politische Gefangene im Nazistaat zu vergleichen.

Wobei allein das Vorhandensein von politischen Gefangenen und deren Anzahl in der Bundesrepublik der 1970 bis 1980er Jahre einiges über die Qualität der westdeutschen Demokratie aussagt …

Jein. In Frankreich und Italien gab es auch viele politische Gefangene, und auch ihre Haftbedingungen waren teil- und zeitweise menschenverachtend. Wenn jemand einen Mord begangen hat – in einer Demokratie, also keinen klassischen Tyrannenmord –, dann steht darauf lebenslänglich. Das gilt für alle. Auch für die, die denken, sie hätten das Recht, jemanden zu töten, weil sie dessen Politik grundfalsch finden. Was im Umgang mit den linken politischen Gefangenen darüber hinausging, das war der eigens dafür eingeführte Paragraph 129 a, der ihre Rechte beschränkte und die Haftbedingungen verschärfte. Für sie gelten seither Isolationshaft, Besuchsbeschränkungen, jedes Wort kann jederzeit abgehört werden, etc. Sinn dieses Paragraphen war es, alle, die eine radikale und nicht ganz legale Politik vertraten, mit allen Mitteln zu verfolgen.

Ist die Militanz der Revolutionären Zellen von damals, die sich von der Taktik der RAF unterschied, im politischen Aktionismus von heute aufgegangen? Ergibt politischer Aktionismus wie der von Pussy Riot oder Femen Sinn? Oder ginge es eher um konkrete praktische Arbeit?

Politischer Aktionismus, das sind ja nicht nur bewaffnete Aktionen. Über die Aktionen von Pussy Riot oder Femen weiß ich zuwenig. Aber ich gehöre zu den Frauen, die die neue Frauenbewegung ins Leben gerufen haben, und unsere Forderungen waren damals ziemlich radikal. Militant im heutigen Sinne waren wir nicht, wir haben demonstriert, Veranstaltungen gemacht – Teach-ins, Sit-ins –, wir haben Frauenzentren gegründet – Häuser für geschlagene Frauen, Beratungsstellen und und und. Wir haben viel erreicht, auch wenn es ziemlich lange gedauert hat. Ab und an haben wir uns auch kleinere illegale Aktionen gegönnt, aber unsere Absicht war, alle Frauen zu erreichen, die Situation aller Frauen zu verändern, alle Frauen zu motivieren, für ihre Rechte, ihre Menschenwürde, ihre Gleichberechtigung zu kämpfen. Das war fundamental. Wenn man Frauen und ihr Leben in den 50er und 60er Jahren mit heute vergleicht, sieht man, wie groß die Veränderungen waren, die wir erkämpft haben. Auch wenn wir noch längst nicht alles und nicht alle Frauen erreicht haben.

Ist das so? Abtreibungen in Deutschland sind ja nach wie vor gesetzlich verboten, in Polen und anderen osteuropäischen Ländern hat die katholische Kirche einen Kreuzzug gegen Abtreibungen gestartet. Gleiches gilt für den Unterschied zwischen den Gehältern von Männern und Frauen: Allein in Deutschland beträgt die Differenz, der »Gender Pay Gap«, 21 Prozent. Außerdem boomen die Sexindustrie und der Sextourismus nach Thailand und in andere Länder der Welt.

Das ist leider alles richtig. Und doch war es früher noch schlimmer: Heute »dürfen« Frauen in der Bundesrepublik arbeiten gehen, wenn sie das wollen. Sie brauchen dafür nicht mehr die Erlaubnis des Ehemanns. Sie können heiraten, wen sie wollen, der Vater kann es ihnen nicht mehr verbieten. Sie können zusammenleben, mit wem sie wollen, Mann oder Frau, verheiratet oder nicht. Ein uneheliches Kind zu haben ist keine »Schande« mehr. Und und und … Viele wissen heute gar nicht mehr, was alles – vor gar nicht so langer Zeit – für Frauen in der BRD verboten war. Sei es gesetzlich, sei es moralisch.

Ist eine volle Emanzipation der gegenwärtigen Gesellschaft möglich? Gibt es Grenzen der Frauenemanzipation im Kapitalismus?

Ich fürchte, in dieser Gesellschaft ist eine vollständige Emanzipation nur für einzelne Frauen möglich, aber nicht für alle. Das würden viele Männer nicht zulassen wollen, denn wer verzichtet schon gerne auf Privilegien und auf die vermeintliche Gewissheit, man sei stärker, klüger, fähiger und sonst was als andere? Und das könnte auch der Kapitalismus nicht zulassen, denn der basiert auf Ausbeutung, und ausgebeutet werden immer noch vor allem die Frauen. Sie arbeiten in den Billiglohnbranchen, und sie bekommen auch in guten Jobs häufig einen geringeren Lohn als ihre männlichen Kollegen – bei gleicher Arbeit und Kompetenz. Und sie sitzen immer noch relativ selten und dann oft nur als einzelne in den Chefetagen.

Sie beschreiben Frauen aus Ihrem Gefängnisumfeld – eine Realität, mit welcher Sie zuvor nie konfrontiert worden sind: Unterwerfung, Sucht und Schmerz. Kann es Feminismus ohne soziale Grundlage geben? Was bedeutet für Sie Solidarität? Welche Formen von feministischer Solidarität halten Sie für aktuell und für wichtig?

Es kann keinen Feminismus geben, der nicht zusammenhängt mit dem Streben nach Gleichheit und sozialer Gerechtigkeit. Feministische Solidarität heißt für mich auch, sich für Frauen, die unterdrückt, misshandelt, auf Grund ihrer sozialen Herkunft und/oder Hautfarbe verachtet und ausgebeutet werden, solidarisch einzusetzen. Und zwar auf einer Ebene von Gleichwertigkeit. Das heißt: ohne sie als Opfer und sich selbst als Retterin zu sehen.

Die Frauen aus Ihrem Gefängnisumfeld wurden aber nicht nur nicht auf Augenhöhe behandelt, sondern als Straftäterinnen im Rahmen des Justizvollzugssystems. Welchen Anteil hat sich die Gesellschaft an den Schicksalen der von Ihnen beschrieben Mitinsassinnen zuschulden kommen lassen? War die Art und Weise des Justizvollzugs gerechtfertigt, oder hat sie diese Frauenschicksale noch mehr beeinträchtigt?

Diese Frage ist sehr schwer zu beantworten. Der sexuelle und emotionale Missbrauch von Mädchen zum Beispiel ist nicht durch den Kapitalismus zu erklären und wird auch nicht einfach beseitigt, wenn es keinen Kapitalismus mehr gibt. Die meisten Frauen, die ich im Gefängnis ein bisschen näher kennengelernt habe, wurden schon als Kinder vom Vater oder Onkel missbraucht, sie wurden oft auch geschlagen, wuchsen im Chaos auf, ohne feste Mahlzeiten etc. Sie haben den Schmerz, den sie schon als kleine Mädchen erlitten haben und der dann immer weiter durch ausbeuterische und brutale Männer (den Freund und/oder die Freier) verstärkt wurde, mit Heroin betäubt – was sie noch tiefer in die Abhängigkeit von Freiern und Co. brachte. Der Aufenthalt im Gefängnis war für sie bei weitem nicht das schlimmste. Einige haben ihn – nachdem sie den Entzug überstanden hatten – als eine Art Urlaub erlebt. Eine Frau sagte mir: »Da hast du jeden Tag drei Mahlzeiten, ein sauberes Bett, kannst duschen und musst nicht anschaffen, ’ne Zeitlang tut das richtig gut.« Ich habe auch die Justizvollzugsbeamtinnen als – wenn nötig – strenge, aber insgesamt freundliche und auch hilfsbereite Frauen erlebt. Ich weiß von ehemaligen Gefangenen aus der RAF, dass es in Männergefängnissen anders zugeht. Aber in den beiden Frauengefängnissen, in denen ich war, habe ich Respekt und durchaus auch Sympathien für die Vollzugsbeamtinnen empfunden.

Ihr Lieblingsbuch unter Ihren Werken ist »Die Angst kam erst danach« über jüdische Frauen im Widerstand. Wie kamen Sie auf dieses Thema?

Ich habe für mein Buch über die Beteiligung von Frauen am bewaffneten Widerstand im von den Deutschen besetzten Europa in Frankreich eine Aktivistin und zwei Aktivisten des jüdisch-kommunistischen Widerstands interviewt. Sie haben mir anschließend ihre Freundschaft geschenkt, und ich habe immer mehr zu dem Thema gelernt. Im Gefängnis habe ich dann die (im Original hebräischen) Kriegserinnerungen von Haika Grossman – einer der führenden Aktivistinnen des jüdischen Widerstands im besetzten Polen – aus der US-amerikanischen Übersetzung ins Deutsche übertragen. Und dadurch eine Korrespondenz mit Haika Grossman begonnen – aus der eine Freundschaft erwuchs. Ich habe Haika immer wieder in Israel besucht und schließlich beschlossen, ein Buch über jüdische Frauen im Widerstand im besetzten Europa zu schreiben. Haika hat mich sehr darin unterstützt, mir zu Kontakten verholfen, ebenso die Krischers (Henri Krischer war Mitglied der Résistance; jW), und so konnte ich ehemalige Kämpferinnen aus mehreren Ländern interviewen. Und: auch die jüdischen Frauen, die die Rettung der jüdischen Kinder vor der Vernichtung organisiert haben. Was vermutlich das Wichtigste überhaupt war, was der Widerstand geleistet hat. Ich war anfangs ausschließlich auf die Kämpferinnen fixiert und habe dann gelernt, mich vor den Retterinnen – selbst ständig in der Gefahr, entdeckt und deportiert zu werden –, ich sag jetzt mal ein wenig dramatisch, tief zu verneigen.