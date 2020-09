Der Revolution vorbeugen

imago/Artokoloro Der französische Politiker Gambetta verkündet aus einem Fenster des Rathauses in Paris die Absetzung Napoleons III. und proklamiert die Dritte Französische Republik

In der Französischen Revolution von 1789 griff die Bourgeoisie nach der Macht. Unter dem Banner von Menschenrechten, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit setzten sich der Privatbesitz an den Produktionsmitteln, die Lohnarbeit und der Freihandel durch. Dies gelang jedoch nicht auf Anhieb und ohne Widerstände. Das Interesse der Bourgeoisie war aber stark genug – so formulierten Marx und Engels 1845 in der »Heiligen Familie« –, um »die Feder eines Marat, die Guillotine der Terroristen, den Degen Napoleons wie das Kruzifix und das Vollblut der Bourbonen siegreich« zu überwinden. Im ersten knappen Jahrhundert nach dem Sturm auf die Bastille erlebte Frankreich die Zerschlagung des Feudaladels, die Formierung des Proletariats als Klasse und den Beginn des Kampfes für eine sozialistische Zukunft. Die selten beachtete Gründung der Dritten Französischen Republik am 4. September 1870 stellte auf diesem Wege insofern eine Zäsur dar, als sie die vollständige Durchsetzung kapitalistischer Produktionsverhältnisse in Frankreich markiert.

Februarrevolution 1848

Nach dem Sturz von Ludwig XVI. und der Etablierung der ersten Republik, dem Krieg gegen die Konterrevolution und dem Terror der Jakobiner ging es dem besitzenden Bürgertum am Ende des 18. Jahrhunderts darum, seine Herrschaft zu sichern und die Zeit der revolutionären Wirren ein für allemal zu beenden. Zu diesem Zweck bedienten sie sich der Person Napoleon Bonapartes, der zum einen die Republik zerschlug und die Monarchie wiedereinführte, zum anderen aber die Emanzipation der Bourgeoisie als ökonomisch herrschende Klasse wahrte. Die Arbeiterbewegung indes war damals noch kaum zu eigenständigen politischen Aktionen fähig. Erst als Frankreich nach 1845 von einer tiefgreifenden Wirtschaftskrise erfasst wurde, die vor allem die Industriebourgeoisie bedrohte und sie in Opposition zur Handelsbourgeoisie brachte, war die Monarchie nicht mehr zu retten.

Im Februar 1848 waren es schließlich die ärmsten Teile der Bevölkerung, die den König vertrieben und – wie Marx schrieb – der dann gebildeten provisorischen Regierung die Ausrufung der Republik diktierten. Mit diesem Akt gelang es dem französischen (in erster Linie dem Pariser) Proletariat zum ersten Mal, als eigenständige politische Kraft in Erscheinung zu treten. Marx schrieb, das Proletariat habe in der Februarrevolution das »Terrain für den Kampf um seine revolutionäre Emanzipation, keineswegs diese Emanzipation selbst« erobert. Die Republik, die aus der Revolution vom Februar hervorging, musste jedoch zunächst, so Marx weiter, »die Herrschaft der Bourgeoisie vervollständigen, indem sie neben der Finanzaristokratie sämtliche besitzenden Klassen in den Kreis der politischen Macht eintreten ließ«. Damit war der Boden bereitet für den kommenden Kampf zwischen Kapital und Arbeit, der in der Juniinsurrektion desselben Jahres seinen ersten bewaffneten Ausdruck fand.

Nach der Junischlacht sah sich die Bourgeoisie nicht mehr in der Lage, die politische und die ökonomische Macht gleichzeitig zu behaupten. Aus diesem Grunde gab sie die politische Macht an Napoleon III. als französischen Kaiser ab, um die ökonomische Macht zu sichern. Deshalb stellte das Zweite Kaiserreich eine merkwürdige Mischform bürgerlicher Herrschaft dar. Auf der einen Seite war das bürgerliche Privateigentum für diesen Staat das höchste Gut, auf der anderen Seite schienen die Träger der politischen Macht im Staat gänzlich andere Interessen zu vertreten als die Bourgeoisie. Marx charakterisierte Napoleon III. als »Glücksritter, auf den Schild gehoben von einer trunkenen Soldateska, die er durch Schnaps und Würste erkauft hat, nach der er stets von neuem mit der Wurst werfen muss«. Diese Beschreibung verweist auf die soziale Basis des zweiten französischen Kaiserreichs. Es waren in erster Linie die Kleinbauern, die an ihre Parzelle gebunden waren, keinen Kontakt zu den politischen Bewegungen in den Städten hatten und sich dabei nach politischer Ruhe und nationaler Größe sehnten.

Das Zweite Kaiserreich war eine populistische Herrschaft im monarchistischen Mantel und im Interesse der Bourgeoisie, die durch ihre Betonung des Militärischen Instrumente für eine terroristische Innenpolitik und die Zerschlagung proletarischer Organisationen bereithielt und gleichzeitig auf den Krieg als Mittel der Politik angewiesen war. Napoleon III. hatte daher ein vitales Interesse an einem Krieg mit Preußen, und auch die Macht auf der anderen Seite des Rheins stand der Pariser Monarchie aus machtpolitischen Interessen in ihrem Kurs auf Krieg kaum nach. Zwangsläufig begann im August 1870 der Deutsch-Französische Krieg, mit einem französischen Vorstoß auf Saarbrücken.

Machtsicherung

Noch im September 1870, als das französische Heer bei Sedan vernichtend geschlagen wurde und Napoleon III. in preußische Gefangenschaft geriet, wurde in Paris das Kaiserhaus für abgesetzt erklärt und die Republik ausgerufen. Die Protagonisten der Gründung dieser Dritten Französischen Republik waren die bürgerlichen Republikaner Léon Gambetta und Jules Favre. In ihnen manifestierten sich gleichsam die Konfliktlinien innerhalb der französischen Bourgeoisie: Auf der einen Seite sprach sich der zum Innenminister ernannte Gambetta dafür aus, neue Truppen auszuheben, das Heer zu reorganisieren und den Kampf nach dem Vorbild des revolutionären Krieges des Jahres 1793 fortzusetzen. Auf der anderen Seite suchte der neue Außenminister Jules Favre die Verhandlung mit dem preußischen Ministerpräsidenten Otto von Bismarck, um dem Krieg ein schnelles – wenn auch für Frankreich unvorteilhaftes – Ende zu bereiten.

Beiden Vorgehensweisen lag nicht etwa der Wunsch zugrunde, die Bedingungen für eine demokratische Entwicklung zu verbessern, vielmehr wollten beide eine weitere Erschütterung des staatlichen Machtapparats verhindern und einer erneuten revolutionären Insurrektion vorbeugen. Diese Republik schließlich, die durch keinerlei demokratisches Votum legitimiert war, erhielt ihre Meriten bürgerlicher Herrschaft in der blutigen Niederschlagung der Pariser Kommune und sicherte der französischen Bourgeoisie für die nächsten Jahrzehnte die Macht. Sie war eine Republik zur Verhinderung der proletarischen Revolution und des Sozialismus.