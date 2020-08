jW

Unglaubliche Verharmlosung

Zu jW vom 25.8.: »Verhaften und aussperren«

Die belarussische Partei »Gerechte Welt«, die Mitglied der Europäischen Linkspartei ist, hätte, so könnte man meinen, jetzt viel dazu beizutragen, dass die Kritik an der dortigen Regierung von links formuliert und nicht rechten Scharfmachern überlassen wird. Es ist kaum vorstellbar, dass eine Linkskraft im Schlepptau dieser Kräfte gedeihen könnte. Wenn man sich aber auf der Homepage dieser Partei auf die Suche nach ihren eigenständigen Positionen und ihrer Abgrenzung gegenüber den Nationalisten macht, findet man statt dessen eine unglaubliche Verharmlosung der Verbrechen der faschistischen Nazibesatzer, indem diese mit den Handlungen der heutigen Repressivorgane gleichgesetzt werden. So heißt es dort: »Die zahlreichen Vorkommnisse von brutaler Gewalt in der Öffentlichkeit und auch Folterungen in der Haft, wie sie allgemein bekannt sind, stehen in ihrem Zynismus und ihrer Grausamkeit hinter den Verbrechen, die die Nazis während des Großen Vaterländischen Krieges begangen haben, nicht zurück.« Ist das auch die Haltung der deutschen Linkspartei, die sich solidarisch mit ihrem Partner aus Belarus erklärt hatte? Wer eine solche Linke hat, braucht sich über eine immer stärker werdende europäische Rechte nicht zu wundern.

Martin Leo, Portugal

Radikal geht anders

Zu jW vom 20.8.: »Junge Generation vertritt radikalere Positionen«

Was soll an der Position von Rebekka Grotjohann von der Linksjugend »Solid« radikal links sein? Eine grundsätzliche Systemkritik kann ich nicht erkennen. Die kapitalistischen Produktionsverhältnisse werden nicht in Frage gestellt. Es geht ihr lediglich darum, einige Justierungen in Ökonomie und Politik vorzunehmen, um das Leben im Spätkapitalismus erträglicher zu machen. Dafür stehen fahrscheinloser ÖPNV, das bedingungslose Grundeinkommen und ein legaler Drogenkonsum. Vielleicht sollte sich diese junge Frau um etwas ökonomisches und historisches Grundwissen bemühen. Dann würde sie wissen, dass eine Gesellschaft genausowenig aufhören kann zu konsumieren wie zu produzieren, was einer Entwicklung und eines Einsatzes aller produktiven Kräfte bedarf. Die Äpfel kommen nicht von allein auf ihren Teller. Ob die Organisation der Produktion gesamtgesellschaftlichen Interessen entspricht oder kapitalistischen, hängt von den herrschenden Eigentumsverhältnissen ab. Die Grundorientierung auf Kapitalverwertung schafft eine Menge sinnloser Produkte und gesellschaftlich abgehängte, für die Verwertung überflüssige Menschen, die dann mit einem Grundeinkommen ruhiggestellt werden. Vielleicht helfen bei der Sedierung der Überflüssigen und Renitenten ja die Drogen. Grotjohann wäre gut beraten, die Rolle der Drogen am Beispiel der Opiumkriege in China und der Zerschlagung der Jugendrevolte in den 1960ern und 70ern zu studieren.

Jürgen Günther (Onlinekommentar)

Raub und Mord

Zu jW vom 20.8.: »›Mit dem Bajonett ­stochern‹«

In Ergänzung zu Reinhard Lauterbachs Aufsatz über den polnisch-sowjetischen Krieg möchte ich erwähnen: Die Greueltaten gegen Zivilisten waren ungeheuer. Lauterbach nennt den deutschfreundlichen Hetman Pawlo Skoropadskyj und seine »Pogrome gegen Juden und Polen«. In den Kriegsgebieten waren 1919/20 besonders traurig das Schicksal und die Opferzahlen der jüdischen Bevölkerung – neben anderen Nationalismen stach der polnische Antisemitismus hervor. In den eroberten oder rückeroberten Gebieten nützte es Juden nichts, wenn sie ihre Neutralität betonten, zumal wenn sie unter dem Verdacht standen, begründet oder nicht, mit den Bolschewisten zu sympathisieren. Der Warschauer Kriegsminister Kazimierz Sosnkowski, angesprochen auf die Exzesse, räumte resignierend ein: 90 Prozent seiner Soldaten seien mit Judenhass aufgewachsen, er könne wenig dagegen ausrichten. (Es besteht hier eine Parallele zu den Raub- und Mordaktionen in Ungarn, die nach Ende der »Kommün« von weißgardistischen Sonderkommandos veranstaltet wurden.) Isaak Babel, damals in Semjon Budjonnys »Reiterarmee« dienend, gibt in seinem gleichnamigen Erzählband ein Gespräch mit einem polnischen Bauern im Sommer 1920 wieder: »Der Jude ist an allem schuld, sagte er, bei uns wie bei euch. Von denen bleiben nach dem Krieg kaum welche übrig. Wie viele Juden wird’s geben auf der Welt? – Zehn Millionen, antwortete ich und begann, das Pferd aufzuzäumen. – Zweihunderttausend bleiben übrig, rief der Bauer.«

Christian Stappenbeck, Berlin

Konsequent dekolonisieren

Zu jW vom 22./23.8.: »Kunst und Keile«

Mit Interesse habe ich den Artikel über diese raffinierte Frau Lisa Eckhart gelesen mit Kai Köhlers ästhetischen und taktischen Anmerkungen. Besonders die zweite taktische Anmerkung scheint mir dabei hervorhebenswert und in dieser die völlig richtige Aussage: »Die liberale Linke benennt dagegen zu Recht Praktiken der Unterdrückung: Rassismus, Sexismus – die Klasse fehlt oft. Sie fordert sprachliche Sensibilität.« Das tut sie aber praktisch niemals, wenn es um die imperialistischste aller Sprachen geht, denn Englisch ist bei den »liberalen Linken« besonders beliebt. Dieses Nichthinterfragen der Kolonialsprache Englisch ist mir besonders bei der Benennung eines Berliner Vereins aufgefallen, der inhaltlich hervorragende antikolonialistische Arbeit leistet, etwa durch Initiativen für die Umbenennung kolonialistischer Straßennamen. Aber warum nur nennt sich dieser Verein »Decolonize Berlin« und nicht etwa »Yenza isigqibo kwiBerlin« (Xhosa) oder »Nquma i-Berlin« (Zulu)? Noch besser wäre Herero, aber das gibt das Übersetzungsprogramm von Google nicht her.

Ortwin Zeitlinger, Berlin

Gilt auch für Corona

Zu jW vom 26.8.: »Die Abgestumpftheit ­bekämpfen«

Die Erinnerung an Bertolt Brechts Worte zur Atombombe und das »Vergessen von Leid« trifft auch mit Blick auf Corona zu. Dabei ist das Leid noch nicht einmal beendet. Viele Menschen sind sorglos und rücksichtslos. Wir wünschen uns alle eine Befreiung von dem Virus, die der Stumpfsinn einiger Mitbürger behindert.

Anneliese Berger, Berlin