Paroli bieten

Der antifaschistische Protest gegen den Aufmarsch der »Coronaleugner« am 29.8. in Berlin wurde auf den Bebelplatz verlegt, wie die Berliner VVN-BdA am Freitag mitteilte:

Nach reichlicher Überlegung verlegen wir unsere Protestkundgebung »Solidarität! Kein Schulterschluss mit Nazis« gegen den angekündigten Aufzug von »Querdenken« und Nazis. Wir hatten sie ursprünglich im Simsonweg am Mahnmal für die im NS ermordeten Sinti und Roma geplant und verlegen sie nun zum Bebelplatz, wo wir morgen, am 29. August ab 9.30 Uhr mit der Kundgebung starten werden. Wir möchten damit auch einer breiteren Öffentlichkeit und mehr Menschen die Gelegenheit geben, an unserem Protest teilzunehmen und sich dabei nicht entnervenden Maßnahmen der Polizei aussetzen zu müssen.

Aufgrund der unklaren Sicherheitslage am 29. August und der undurchsichtigen Polizeitaktik können wir keinen sicheren Zugang zum Simsonweg mehr gewährleisten. Hinzu kommen diverse Drohungen von Nazis und »Querdenkern«, unsere Kundgebung am Simsonweg zu überfallen oder zu »infiltrieren«. Als Ausweichort unseres Protestes haben wir den Bebelplatz gewählt — in Hör- und Sichtweite der geplanten »Querdenken«-Route und einer angekündigten Aktion der extrem rechten »Identitären«.

Zum Urteil des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs zur Bayerischen Grenzpolizei erklärte Ulla Jelpke, innenpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion von Die Linke, am Freitag:

Ich erwarte, dass die Bundespolizei ihre Kooperation mit der Bayerischen Grenzpolizei unverzüglich einstellt und die Verfahrensabsprache mit ihr aufkündigt. Diese Grenzpolizei war von Anfang an nur ein Prestigeprojekt der CSU. Aber eine Truppe, die im Kern verfassungswidrig ist, darf kein Partner der Bundespolizei sein. Um den Grenzschutz kümmert sich die Bundespolizei, und sonst niemand. Ohnehin sollten Kontrollen an der österreichischen Grenze, mitten in Europa, eingestellt werden.

In einer Pressemitteilung des DGB Frankfurt am Main anlässlich des Weltfriedenstages am 1. September heißt es:

»Nie wieder Krieg – in die Zukunft investieren statt aufrüsten«, so lautet das Motto des diesjährigen Antikriegstages. Ein breites Bündnis ruft zu Kundgebungen am Opferdenkmal und auf der Friedensbrücke am Antikriegstag, dem 1. September 2020 in Frankfurt auf. (…)

In dem von 37 Organisationen und Initiativen unterzeichneten Aufruf heißt es: »Die globalen Rüstungsausgaben belaufen sich inzwischen auf fast zwei Billionen US-Dollar. Die Bundesregierung spielt dabei eine unrühmliche Vorreiterrolle. Deutschland ist nicht nur viertgrößter Rüstungsexporteur weltweit, sondern ist bei den Ländern mit den höchsten Militärausgaben auf den siebten Platz vorgerückt.« (…)

Wenn die Bundesregierung wie geplant die NATO-Zielvorgabe erfüllen würde, zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung auszugeben, würde das eine weitere Erhöhung des Wehretats um mehr als 20 Milliarden Euro bedeuten. »Es ist Irrsinn, immer mehr Geld für Rüstung auszugeben, statt das Geld für sinnvolle, friedenstiftende Anliegen zu nutzen«, so Willi van Ooyen, der seit vielen Jahrzehnten in der Friedensbewegung aktiv ist.