Wut und Trauer

Murad Sezer/REUTERS Kein Garant für faire Verfahren politischer Aktivisten: Der Justizpalast in der türkischen Metropole Istanbul (30.6.2020)

Nach 238 Tagen im »Todesfasten« ist die inhaftierte Rechtsanwältin Ebru Timtik in der Nacht zum Freitag in einem Istanbuler Krankenhaus an einem Herzstillstand gestorben. Mit ihrer Nahrungsverweigerung hatte die im vergangenen Jahr zu einer Haftstrafe von zwölfeinhalb Jahren verurteilte Anwältin für ein faires Gerichtsverfahren gekämpft. Zuletzt wog Timtik nur noch 33 Kilogramm.

Timtik gehörte zu einer Gruppe von 17 Rechtsanwälten, die im Oktober 2019 allein aufgrund der widersprüchlichen Aussagen eines Kronzeugen zu einer Gesamtstrafe von 159 Jahren Haft wegen »Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung« verurteilt worden war. Die Anwälte waren im »Rechtsbüro des Volkes« tätig. Diese linke Anwaltskanzlei ist für ihre engagierte Verteidigung von Oppositionellen, von Opfern von Polizeigewalt und von aus politischen Motiven Entlassenen bekannt. Da die Anwälte auch Mitglieder der Revolutionären Volksbefreiungspartei-Front (DHKP-C) als Mandanten vertreten hatten, wurden sie von Innenminister Süleyman Soylu beschuldigt, die »wichtigste Säule« dieser militant linksradikalen Gruppierung zu sein.

Mit der Forderung nach einen fairen Verfahren war Timtik gemeinsam mit ihrem Kollegen Aytac Ünsal im Februar 2020 in einen Hungerstreik getreten, den die beiden Anwälte am 5. April – dem »Tag des Anwalts« – in ein sogenanntes Todesfasten (Ölüm Orucu) umgewandelt hatten. Bei diesem nehmen die Beteiligten nur noch Wasser mit darin gelöstem Zucker und Salz sowie in manchen Fällen Vitamin-B-Präparate zu sich. Nachdem gerichtsmedizinische Gutachter Ende Juli zu dem Ergebnis gekommen waren, dass ein weiterer Verbleib der hungerstreikenden Anwälte in Haft deren »Gesundheit beeinträchtige«, wurden diese gegen ihren Willen in Krankenhäuser überführt, aber nicht freigelassen.

»Wir sind wütend und traurig«, heißt es in einer Erklärung des Exekutivrates der linken Demokratischen Partei der Völker (HDP), die die AKP-Regierung direkt für den Tod von Timtik verantwortlich macht. Mit ihrer Forderung nach einem fairen Verfahren sei die Anwältin die Stimme von Millionen Menschen in der Türkei gewesen, die nach Gerechtigkeit verlangten. Nun müsse Druck gemacht werden, damit Ünsal, der sich weiterhin im Todesfasten befindet, freikomme. »Schande über diejenigen, die keine Entscheidung für eine Haftentlassung getroffen haben«, erklärte der Abgeordnete der kemalistischen Republikanischen Volkspartei (CHP), Sezgin Tanrikulu, der in der Nacht mit Angehörigen und Kollegen der Verstorbenen vor dem gerichtsmedizinischen Institut gewartet hatte.

Vertreter von Anwaltskammern, die sich Mitte des Monats in einem Appell für die Haftentlassung von Timtik und Ünsal ausgesprochen hatten, sprachen von einem »Justizmord«. Der Tod der Rechtsanwältin sei »der Tod von Menschlichkeit, Gerechtigkeit und Gewissen« in der Türkei, zeigte sich auch der bekannte Sänger und Schriftsteller Zülfü Livaneli erschüttert.

Timtiks Leiche sollte nach dem Wunsch ihrer Angehörigen in ein alevitisches Gemeindehaus im Istanbuler Arbeiterviertel Gazi überführt und am Samstag beigesetzt werden. Doch die mit Panzerwagen aufgefahrene Polizei hat am Freitag die vor der Gerichtsmedizin wartenden Menschen mit Tränengas angegriffen und den Leichnam verschleppt.