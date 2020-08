»Ostermarsch 2020«. Im Rahmen des 325. Friedensweges für eine ausschließlich zivile Nutzung der Colbitz-Letzlinger Heide wird der Ostermarsch 2020 nachgeholt. Samstag, 29.8., 10.30 Uhr, Rolandplatz, Burg. Veranstalter: Vorbereitungsgruppe Ostermarsch

»51. antimilitaristische Mahnwache am Drohnen- und Tornadostandort Jagel«. Mahnwache gegen die Kriegsbeteiligung und Aufrüstung der Bundeswehr mit Kampfdrohnen. Samstag, 29.8., 11.58 Uhr, Zufahrt zum Fliegerhorst, Jagel. Veranstalter: DFG-VK Flensburg

»Schluss mit dem System Tönnies«. Kriminell ist das System Tönnies – nicht der Widerstand dagegen. Schluss mit der Ausbeutung von Mensch, Tier und Natur. Demonstration durch Kellinghusen zum Schlachthofgelände. Samstag, 29.8., 14 Uhr, Unterer Marktplatz, Kellinghusen. Info: gemeinsam-gegen-die-tierindustrie.org

»Knäste töten – Ferhat Mayouf in JVA Moabit ermordet«. Demo in Gedenken an den am 23.7. in der JVA Moabit ermordeten Ferhat Mayouf. Samstag, 29.8., 19 Uhr, U-Bhf Turmstr., Berlin. Veranstalter: Criminals for Freedom

»Bolivien – Rebellion der Bevölkerung gegen Neoliberalismus«. Internationalistischer Abend im Zielona Góra. Ein Genosse aus Bolivien berichtet über die aktuelle Situation in Bolivien. Samstag, 29.8., 20 Uhr, Zielona Góra, Grünberger Str. 73, Berlin. Veranstalter: Internationalistischer Abend

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.