Keith Haring Foundation/ZDF Dynamische Linien und tanzende Figuren: »Keith Haring – Street Art Boy«

Die Freibadclique

Dieser Film ist in seiner historischen Substanz mit einer gewissen Skepsis zu betrachten, aber nicht völlig ohne Wohlwollen: Den Sommer 1944 verbringen die fünf Freunde Onkel, Knuffke, Bubu, Zungenkuss und Hosenmacher im Freibad, träumen von der schönen Luftwaffenhelferin Lore und hören US-Schlager. Die Entspannung währt nur kurz, denn die jungen Männer werden von der Waffen-SS eingezogen. Ein Jahr später kehren nur noch drei von ihnen zurück. D/CZ 2018.

3sat, 20.15 Uhr

Keith Haring – Street Art Boy

Die dynamischen Linien und tanzenden Figuren in Keith Harings Bildern sind berühmt. Er malte da, wo sich Menschen aufhalten – in Busstationen, U-Bahnhöfen, und sogar auf Toiletten tauchten seine expressiven Kunstwerke auf. Der Film erzählt auf der Grundlage von teilweise unveröffentlichten Interviews, wie der 1990 verstorbene Künstler zu einer Schlüsselfigur der Popkultur wurde. GB 2020.

Arte, 21.45 Uhr

Papillon

Der unschuldig zu lebenslanger Zwangsarbeit verurteilte Papillon wird in der Hölle der Strafkolonie Guyana nur durch seinen unbedingten Lebenswillen und die Hoffnung auf Flucht am Leben gehalten. Ein Klassiker, der ein kritisches Wiedersehen verträgt. F/USA 1973. Mit Steve McQueen und Dustin Hoffman.

3sat, 22.25 Uhr

Cosmic Trip – Pop und Weltraum

Was auch immer Science-Fiction-Filme vermitteln: Im All gibt es keine Musik, weil die Ausbreitung von Schallwellen im luftleeren Raum unmöglich ist. Dennoch beschäftigen sich Künstler jeglicher Couleur damit, wie sich diese Leere musikalisch füllen lässt. Der Autor Christophe Conte und der Musiker Gaëtan Chataignier begeben sich auf eine phantastische Reise durch die Aufnahmestudios, in denen dieser intergalaktische Sound entsteht. F 2020.

Arte, 22.40 Uhr

Das Literarische Quartett

Gastgeberin Thea Dorn diskutiert mit Christian Berkel, einem Schauspieler, der auch schon mal was geschrieben hat, Dörte Hansen und Vea Kaiser. Besprochen werden folgende Bücher: Annie Ernaux, »Die Scham«; Kate Elizabeth Russell, »Meine dunkle Vanessa«; Samanta Schweblin, »Hundert Augen« und Robert Seethaler, »Der letzte Satz«. Die Sendung wird im Foyer des Berliner Ensembles aufgezeichnet.

ZDF, 23.00 Uhr