Hart getroffen

Andres Martinez Casares/REUTERS

Der Tropensturm »Laura« hat am Sonntag in Haiti starke Verwüstungen angerichtet und mindestens 20 Menschen getötet, als er mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 85 Kilometern pro Stunde über die Insel Hispaniola hinwegzog und heftigen Regen sowie Überschwemmungen verursachte. Unter anderem in der Hauptstadt Port-au-Prince (siehe Bild) wurden zahlreiche Gebäude zerstört. Auch im Nachbarland Dominikanische Republik kamen laut Associated Press mehrere Personen ums Leben. Bereits seit Freitag hatte in Haiti Katastrophenalarm gegolten.

Über dem ungewöhnlich warmen Meerwasser gewann »Laura« rasch an Kraft, seine Stärke wurde am Mittwoch innerhalb weniger Stunden von Kategorie zwei auf Kategorie vier hochgestuft. Der erste sehr starke Hurrikan der Saison traf in der Nacht zum Donnerstag auf die Südwestküste der USA. Dort erreichte er Windstärken von bis zu 210 Kilometer pro Stunde. (dpa/jW)