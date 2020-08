Friedensflaggen und Frakturschrift

Gregor Bauernfeind/dpa Fahrraddemo der Gruppe »Querdenken 711« in Stuttgart (6.4.2020)

Ein Montag abend im Stuttgarter Stadtbezirk West: Lateinamerikanische Musik dröhnt aus Lautsprechern und stört die Ruhe des lauen Sommerabends. Ein Polizeiauto fährt mit blinkendem Blaulicht vor. Im Schlepptau hat es zwei Dutzend Pedelec-Fahrer, überwiegend Männer mittleren Alters, die die Schwabstraße, die Schlagader des Bezirks, hinaufstrampeln. Sie skandieren mehrmals die Wörter »Frieden« und »Freiheit«, bevor sie in eine Seitenstraße Richtung Innenstadt abbiegen.

Kaum zwei Minuten dauert das skurrile Spektakel. Die Leute von »Querdenken 711« wissen, wie man Aufmerksamkeit erregt – ob am Wochenende im brütend heißen Schlossgarten oder werktags auf dem teuren Elektrofahrrad. Was im April auf dem Stuttgarter Schlossplatz mit einem Grüppchen begann, hat sich im Laufe der Monate zu einer Bewegung entwickelt, die bundesweit Aufmerksamkeit erregt und in ihrer Hochphase rund 10.000 Menschen auf das größte Festgelände der Landeshauptstadt locken konnte.

Doch auch nach monatelanger öffentlicher Exposition ist nicht so leicht auszumachen, was »Querdenken 711« eigentlich ist und was seine Initiatoren wollen. Der Gründer, der IT-Unternehmer Michael Ballweg, inszeniert sich als Verteidiger des Grundgesetzes und als letzte Bastion der Versammlungsfreiheit. Fest steht, dass Ballweg sich als geschickter Eventmanager etabliert hat, der sich gut darauf versteht, die Stimmungen eines bestimmten Milieus aufzugreifen und zu nutzen. Die Anhänger seiner Bewegung sehen sich als Opfer eines autoritären Staates, der die Coronakrise nutzt, um Freiheitsrechte einzuschränken. Rhetorisch benutzen Ballweg und Co. häufig Vokabeln wie Frieden und Freiheit, politisch gibt man sich – zumindest vordergründig – »überparteilich«. Rechte und Verschwörungsmystiker aller Art hatten allerdings von Anfang an ihren festen Platz.

In der Zwischenzeit hat Ballweg ein dezentrales System konstruiert, in dem viele kleinere »Querdenker«-Grüppchen bundesweit quasi als Lizenznehmer fungieren und das »(0)711«, die Vorwahl von Stuttgart, durch jene ihrer jeweiligen Stadt ersetzen. Inwieweit diese stärker als in Stuttgart von Neonazis geprägt oder sogar gesteuert werden, lässt sich bislang nicht sicher sagen. Insgesamt zieht die »Querdenken«-Bewegung auch heute noch ein breites, oft »unpolitisches« Personenspektrum an, das ein ausgeprägtes Misstrauen gegen die Maßnahmen der Pandemiebekämpfung und offensichtlich auch gegen Regierungshandeln im allgemeinen eint und das Impfgegner, Anarchisten, Neonazis, Friedensbewegte und Evangelikale gleichermaßen beinhaltet. Regenbogenflaggen und Transparente mit Hassbotschaften in Frakturschrift führen in Stuttgart seit der Geburt von »Querdenken 711« eine bizarre Koexistenz. Trotz vieler schriller Charaktere ist die Mehrheit der Anhänger dem politikfernen oder -»verdrossenen« Milieu zuzuordnen.

Die politische Linke Stuttgarts distanzierte sich bereits nach kurzer Zeit von der »Querdenken«-Bewegung und rief eigene Kundgebungen ins Leben. »Ich persönlich und meine Fraktion im Gemeinderat der Stadt Stuttgart lehnen die Coronademos und die damit verbundene Querdenken-Bewegung ab. Denn diese Demos sind unterwandert von Nazis und Verschwörungstheoretikern, was die Botschaften der Veranstalter und Fotos belegen«, sagt Hannes Rockenbauch, Fraktionsvorsitzender des Linksbündnisses im Stuttgarter Gemeinderat, gegenüber jW. Der neuen Rechten gehe es weder um Meinungsfreiheit, Grundrechte noch um das Für und Wider der Gefährlichkeit von Viren. »Sie sehen die Demonstrationen als Türöffner für eine restaurative und faschistische Politik«, so Rockenbauch, der im November Oberbürgermeister werden will – wie übrigens auch »Querdenken«-Kopf Ballweg.

Rockenbauch sieht Parallelen zwischen den Demos gegen die Coronamaßnahmen und den sogenannten Diesel-Demos, die die Stadt im vergangenen Jahr über Monate in Atem hielten: »Auf denen haben Menschen einfach darauf bestanden, die Luft mit ihren Dieseln weiter verpesten zu dürfen. Die Gesundheit ihrer Mitmenschen und der Klimawandel sind ihnen egal.« Auch den »Querdenkern« sei die Gesundheit ihrer Mitmenschen offenkundig egal, da sie Hygienevorschriften vorsätzlich ignorierten.