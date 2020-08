Freiheit als Fetisch

Hintergrund: Rechte ­Mobilisierung

Gegen das am Mittwoch ausgesprochene Verbot der Kundgebung auf der Straße des 17. Juni will die Stuttgarter Gruppe »Querdenken 711« gerichtlich vorgehen. Am Donnerstag lag beim Verwaltungsgericht Berlin allerdings zunächst noch kein Widerspruch gegen den Verbotsbescheid vor. Man rechne aber mit dem Eingang im Laufe des Tages, sagte ein Gerichtssprecher.

Derweil ruft die Berliner AfD für Samstag 11 Uhr zu einer Kundgebung »gegen das Demoverbot« am Brandenburger Tor auf. Sollte das Verbot der anderen Demonstrationen und Kundgebungen von den Gerichten bestätigt werden, dürfte sich diese Veranstaltung zum Anlaufpunkt entwickeln.

Die Mobilisierung für die verbotenen Veranstaltungen läuft im Internet weiter. Dabei wird in rechten Foren zum Teil offen zu Gewalt, »Umsturz« und »Widerstand« gegen »linken Terror« aufgerufen. Innensenator Andreas Geisel (SPD) sagte am Donnerstag im RBB, dass am 1. August 3.000 bis 4.000 Neonazis an der Demonstration teilgenommen hätten. Nun erwarte man »einige tausend Neonazis mehr«. Auch in dem Verbotsbescheid der Versammlungsbehörde heißt es, dass bei den »Teilnehmendenzahlen« »deutliche Steigerungen zu erwarten« seien. Anders als noch am 1. August, rufe nun »eine Vielzahl von Gruppierungen« aus dem rechten Spektrum dazu auf, in Berlin zu demonstrieren.

Das »Berliner Bündnis gegen rechts« geht ebenfalls davon aus, dass sich »weitaus mehr Menschen als am 1. August an den Veranstaltungen beteiligen«. Alarmierend sei, dass nahezu die gesamte rechte Szene nach Berlin mobilisiere. Es sei zudem damit zu rechnen, dass das Verbot vor Gericht keinen Bestand haben wird, erklärte Bündnissprecher David Kiefer am Donnerstag. (np)