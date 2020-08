Redaktion abgefackelt

Grant Lee Neuenburg / REUTERS Verbal für Pressefreiheit: Mosambiks Staatschef Filipe Nyusi (M.) im Wahlkampf 2014

Unbekannte haben am Sonntag in der mosambikanischen Hauptstadt Maputo in der Redaktion der regierungskritischen Wochenzeitung Canal de Moçambique Feuer gelegt. Das meldete die Nachrichtenagentur AFP am Montag. Die Zeitung betreibt auch die täglich aktualisierte Onlineseite Canalmoz. In den Redaktionsräumen entstand großer Sachschaden, wie auf einem Video von VOA Portugues zu sehen ist. Akten, Archiv, Computer, Telefone – alles wurde ein Raub der Flammen. Staatspräsident Filipe Nyusi verurteilte am Montag auf Twitter »nachdrücklich« die Brandstiftung: »Die Pressefreiheit ist eine Säule der Demokratie«, schrieb er. Das klingt wie Hohn in den Ohren der Journalisten.

Nach Ansicht der Organisation »Zentrum für Demokratie und Entwicklung« im Lande könnte der Angriff mit einer Reportage zusammenhängen, die das Blatt vergangene Woche veröffentlicht hatte. Darin ging es um Korruption und illegale Bereicherung im Zusammenhang mit riesigen Erdgasvorkommen im Norden des Landes, die von einem multinationalen Konsortium ausgebeutet werden sollen. Hochrangige Mitarbeiter des Ministeriums für Bodenschätze und Energie seien in die Affäre verwickelt.

Schon im Juni hatte der Generalstaatsanwalt den Geschäftsführer von Canal de Moçambique, Matias Guente, und Chefredakteur Fernando Veloso wegen eines Berichts über ein Sicherheitsabkommen zwischen der Regierung und den Konzernen des Konsortiums befragen lassen. In dem Artikel seien Staatsgeheimnisse verraten worden, so der Vorwurf. Besonders Guente lebt gefährlich: Am 31. Dezember 2019 versuchten drei bewaffnete Männer, ihn zu entführen. Der Versuch misslang.

Die Attacke auf das Büro von Canal de Moçambique sei in einer »für die unabhängige Presse in Mosambik ständig schlechter werdenden Atmosphäre« geschehen und »ein eklatanter Anschlag auf die Demokratie und das Recht der Öffentlichkeit auf Wissen«, sagte Angela Quintal vom »Komitee zum Schutz von Journalisten« (CPJ) mit Sitz in New York am Montag. Sie forderte die Behörden des zu den ärmsten Ländern der Welt zählenden südostafrikanischen Landes auf, den Vorfall »schnell und glaubhaft zu untersuchen«.

Offiziell gilt Pressefreiheit. Doch die Realität sieht anders aus. Immer noch ungeklärt ist zum Beispiel das Schicksal des Radioreporters Ibraimo Abú Mbaruco, der seit dem 7. April vermisst wird. Kurz vor seinem Verschwinden in der nördlichen Provinz Cabo Delgado schickte er eine Textnachricht an einen Kollegen, in der er mitteilte, er sei von Soldaten umzingelt. Die Liste der bedrängten Journalisten ist lang: Germano Adriano, Amade Abubacar, Estacio Valoi und Pinde Dube sind weitere Medienvertreter, die Ärger mit der Justiz haben.

Der Verlag Mediacoop hat Canal de Mozambique angeboten, bis auf weiteres seine Räume und Ausrüstung mitzubenutzen. Mediacoop gibt unter anderem die Wochenzeitschrift Savana heraus. Ihr Gründer Carlos Cardoso wurde im Jahr 2000 in Maputo ermordet, offenbar weil Savana eine Korruptionsaffäre recherchiert hatte, in die eine große Bank verwickelt war.