Nachschlag: Lehrreiche Lektion

imago images/KHARBINE-TAPABOR Wahlkampf im Mai 1932 in Braunschweig: Die Naziprügelbande SA marschiert auf, während Hitler als erster Politiker mit dem Flugzeug von Rede zu Rede eilt

Es ist alles andere als ein begrüßenswertes Phänomen, dass das Geschichtsbild immer mehr von Filmen oder elektronischen Medien wie der Wikipedia bestimmt wird. Schließlich hat Hollywood es mit der historischen Wahrheit noch nie genau genommen, und wie die großen Studios ist die Onlineenzyklopädie in entscheidenden Fragen ein Propagandainstrument der USA. Aber auch ganz gewöhnliche Dokus unserer Öffentlich-Rechtlichen stecken voller Ideologie. Was soll es etwa, wenn in der Arte-Produktion »Durch Mord zur absoluten Macht – Hitler dezimiert die SA« fortwährend von einer »nationalsozialistischen Revolution« die Rede ist? Die SA war eine »Revolutionsarmee« – wirklich? Ansonsten ist die Darstellung von Hitlers »Mafiaaktion« 1934 vor allem in einem Punkt lehrreich: Man denke nie, dass man mit Rechten »gemeinsame Sache« machen könne. Das sollten nicht zuletzt diejenigen wissen, die im Schulterschluss mit Faschisten die »Freiheit« vor der »Coronadiktatur« retten wollen. (jt)