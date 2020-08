jW

Wolfsgeheul

Zu jW vom 25.8.: »Faktenfrei und ­meinungsstark«

Als Boris Nemzow 2015 in unmittelbarer Nähe des Kreml ermordet wurde, tauchten Erklärungsversuche für diese Tat auf. Russische Politanalytiker sprachen von einem »sakralen Opfer«. Nemzow war ein bekannter Kritiker des Kreml. Dem Kreml wurde vom Westen unmittelbar die Verantwortung für die Ermordung zugeschrieben. Was könnte näher liegen, als die Täterschaft dort festzumachen? Inzwischen geht es um Alexej Nawalny, einen Anführer der Opposition in Russland, der stets vom Westen unterstützt wird. Kann es sich hier ebenfalls um ein »sakrales Opfer« handeln? Manches deutet darauf hin. Ein »sakrales Opfer« bedeutet, dass der Mensch – für eine höhere Sache – von den eigenen Leuten ums Leben gebracht wird. Vorbedingung ist, dass dieser Mensch eindeutige Kundgebungen, Aktivitäten und Kritiken am Kreml – d. h. an Präsident Wladimir Putin – über einen längeren Zeitraum hinweg geäußert hat. Damit kann die Verantwortung für die Täterschaft ganz eindeutig dem Kreml zugeschrieben werden, denn das Opfer war ja ein beständiger aktiver Kritiker desselben. Bei seiner Anhängerschaft werden durch die Tat heftige Emotionen erzeugt. So soll nach der Ermordung von Nemzow die Teilnehmerzahl einer Demonstration gegen Putin sofort stark gestiegen sein. Ein Märtyrertod erzeugt immer eine sehr emotionalisierte Anhängerschaft, wie man weiß. Die FDP, die Grünen und die CDU haben auf die vorgebliche »Vergiftung« Nawalnys sofort mit einer sattsam bekannten Maßnahme reagiert: Man fordert Sanktionen gegen Russland. Ohne jegliche Klärung des Falles (…) wird zugeschlagen. Das Muster ist aus früheren »Vergiftungsfällen« bekannt. Und sehr durchsichtig. Emotionen sind ein mächtiger Hebel, für den Kriegsfall schafft die Propaganda die dazu notwendige Voraussetzung. Wir sollten uns nicht verleiten lassen vom Geheul der Wölfe, das nichts als eigentliche Kriegsvorbereitung ist.

Dr. Barbara Hug, Sozialpsychologin, Schweiz

Vergiftungsshow

Zu jW vom 25.8.: »Faktenfrei und ­meinungsstark«

Jaka Bizilj, Veranstalter der aktuellen »Nawalny-Vergiftungsshow«, ist Initiator und Macher von »Cinema for Peace«. Diese dubiose Organisation wurde unmittelbar nach dem »11. September« gegründet und veranstaltet zum einen Galashows mit prominenten Künstlern und andererseits publikumswirksame »Märtyrerauftritte« bekannter Berufsdissidenten. Ins Gerede gekommen ist die Stiftung vor allem auch wegen der Weigerung, ihre Finanzen offenzulegen, insbesondere über Verwendung von Spendengeldern und deren Herkunft. Skurille »Vorgängerevents« zum Zwecke der Feindbildkreierung waren bisher die »Cinema«-Aktionen mit Rollstuhlfahrerin Julia Timoschenko, mit Ai Weiwei sowie den weiteren »Vergiftungsfällen« Nadeschda Tolokonnikowa und Pjotr Wersilow aus dem Pussy-Riot-Umfeld. Skandalös ist vor allem, dass Politik, Medien und Charité diese völlig beweisfreien Mitleidsinszenierungen mittragen und mehr oder weniger als Tatsachen in den Raum stellen.

Dieter Reindl, Nürnberg (Onlinekommentar)

Wahrheit herausfinden

Zu jW vom 20. und 22.8.: »Trauma durch ›­Erholung‹« und Leserbrief »Nicht in der DDR«

Ich bin als Kind in den Jahren 1961 bis 1965 dreimal verschickt worden, zweimal nach Sylt und einmal in den Schwarzwald. Das erste Mal war ich drei bis vier Jahre alt. Dabei habe ich die meisten der beschriebenen Erfahrungen durchgemacht. Wir sind gezwungen worden, unser Erbrochenes zu essen. Uns ist gedroht worden, stundenlang in einen dunklen »Gruselkeller« gesperrt zu werden. Ich kann hier nicht alles aufzählen. Für mich war das ein Alptraum, den ich mein Leben lang nicht vergessen habe. Ich habe aber auch mein Leben lang nicht darüber geredet. Jetzt staune ich darüber, dass andere Betroffene unserer Initiative der Verschickungskinder fast wortgleich von ähnlichen Erfahrungen berichten. Und auch andere haben nie darüber geredet. Ich habe aber auch jetzt erst erfahren, dass ein langjähriger Freund von mir, der zweimal verschickt worden ist, diese Verschickungen sehr positiv erlebt hat. Das ist verwirrend für mich. Es freut mich, von den positiven Erfahrungen der Leserbriefschreiberin zu lesen. Ich glaube gerne, dass es einen grundsätzlichen Unterschied zwischen der Verschickungsindustrie der BRD und den Heimen der DDR gab. Grundsätzlich finde ich es auch sehr positiv, Kinder unabhängig von ihren Familien zusammen mit Gleichaltrigen betreut in Urlaub fahren zu lassen. Nur nicht so, wie ich und so viele andere es erlebt haben. Auf der Webseite verschickungsheime.de können Betroffene von ihren Erlebnissen berichten und Zeugnis ablegen, auch von positiven Erfahrungen. Es gibt auch eine Extrarubrik zu den DDR-Kuren. Dort finde ich unter anderem folgenden Satz: »Wie das im Verhältnis Ost/West, DDR/BRD verteilt war …, all das ist bisher noch nicht systematisch erforscht worden.« All das soll erforscht werden. Mich interessiert es sehr, was dabei herauskommen wird. Jeder Betroffene ist eingeladen, seine Erfahrungen zu schildern

Wolfgang Quambusch, Köln

Späte Rache

Zu jW vom 24.8.: »Mit der Vergangenheit ­brechen« und »Lasst Bismarck auf dem Sockel«

Was ist an diesem Streit bemerkenswert? Er entfacht sich lediglich an der Kolonialfrage. Es ist bezeichnend für den Zustand der deutschen Linken der Jetztzeit, dass sie die Bekämpfung der Arbeiterbewegung durch den Reichskanzler Otto von Bismarck bisher nicht als Thema aufgegriffen hat oder aufzugreifen vorhat. Auch auf Bismarck trifft zu, was Karl Liebknecht später sagte: »Der Hauptfeind steht im eigenen Land.« Der Hauptfeind war ebendieser Bismarck mit seinem Kampf gegen die Arbeiterbewegung und der Erlassung der Sozialistengesetze. Er hasste die Arbeiterklasse und sie ihn. Also haut diesen ekelhaften Koloss um – und zerstört damit auch einen Versammlungsort für Nationalisten und Rechte. Späte Rache, aber was soll’s!

Reinhardt Silbermann, Hamburg