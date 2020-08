Arbeit am neuen Weltalter

picture alliance/Mary Evans Picture Library Der 13. Oktober 1806: An diesem Tag erhielt die alte Welt der Feudalmächte zwei Tiefschläge, einen politischen und einen philosophischen – Napoleon trifft Hegel in Jena (Zeichnung in der US-amerikanischen Zeitschrift Harper’s New Monthly Magazine, Juli 1895)

Sätze wie Hiebe in die Magengrube. »Alles Fixe hat in ihm gebebt«; »es hat die Furcht des Todes, des absoluten Herrn, empfunden«. Wer schreibt da so? Warum? Und: Wer ist »es«? Das Beben und die Todesfurcht erfährt ein individuelles Bewusstsein auf einer langen konfliktreichen Reise, auf die es der verantwortliche Philosoph in seiner »Phänomenologie des Geistes« geschickt hat. Die Etappe, an der dieser »Kampf auf Leben und Tod« ausgefochten wird, heißt in dem nämlichen Buch: »Selbständigkeit und Unselbständigkeit des Selbstbewusstseins; Herrschaft und Knechtschaft«.¹

Die Stelle – das Herr-Knecht-Kapitel in der »Phänomenologie des Geistes« – erlebte wie kaum ein anderer Passus einer philosophischen Schrift die mannigfachsten und einander zumeist schroff widersprechenden Interpretationen. Nicht ohne Grund und auch nicht unbedingt überraschend: Der Gegenstand, den Georg Wilhelm Friedrich Hegel dort behandelt, lädt nachgerade dazu ein, die Agora der unaufgeregten und gediegenen Diskussion zu verlassen, um das Kampffeld der weltanschaulichen Konfrontation zu betreten. Was immer sonst zur Hegelschen Dialektik des Figurenpaars Herr und Knecht zu sagen wäre, Historisches und Gesellschaftliches sind darin aufgehoben und reflektiert; die Angelegenheit gerät, so sehr sie auch Teil einer strengen und schwer zugänglichen philosophischen Darstellung ist, politisch.

Philosophie der Revolution

Hegel lebte zur Zeit seiner Arbeit an der »Phänomenologie« in Jena, der, wenn man solche Superlative mag, damaligen Welthauptstadt der Philosophie. Am frühen Morgen des 14. Oktober 1806, dem Tag, an dem das fertige Werk nach Bamberg zum Druck aufgegeben wurde, war in der thüringischen Stadt heftiger Kanonendonner zu vernehmen. Zur Mittagszeit herrschte bereits wieder Ruhe. Napoleons Truppen hatten der preußischen Armee eine vernichtende Niederlage zugefügt. Die Redaktion an der »Phänomenologie des Geistes« hatte Hegel, wie er in einem Brief schreibt, erst »in der Mitternacht vor der Schlacht bei Jena« beendet. Am Tag zuvor, französisches Militär hatte die Stadt besetzt, waren sich der Mann des Geistes und der Mann der revolutionären Tat begegnet: »den Kaiser – diese Weltseele – sah ich durch die Stadt zum Rekognoszieren hinausreiten; – es ist in der Tat eine wunderbare Empfindung, ein solches Individuum zu sehen, das hier auf einen Punkt konzentriert, auf einem Pferde sitzend über die Welt übergreift und sie beherrscht.« Der Hegel-Biograph Klaus Vieweg benennt die Bedeutung dieses Zusammentreffens der beiden Persönlichkeiten bzw. das, was sie in diesem historischen Augenblick repräsentierte: »Somit erhielt die alte Welt der Feudalmächte, das Ancien Régime, in diesen Tagen zwei Tiefschläge, einen politischen und einen philosophischen, beide aus der kleinen thüringischen Universitätsstadt«.²

Fürwahr, diese alte Welt war ins Wanken geraten, ja eingestürzt. In seiner berühmten Vorrede zur »Phänomenologie« notierte Hegel: »Ihr Wanken wird nur durch einzelne Symptome angedeutet; der Leichtsinn wie die Langeweile, die im Bestehenden einreißen, die unbestimmte Ahnung eines Unbekannten sind Vorboten, dass etwas Anderes im Anzuge ist. Dies allmähliche Zerbröckeln, das die Physiognomie des Ganzen nicht veränderte, wird durch den Aufgang unterbrochen, der, ein Blitz, in einemmale das Gebilde der neuen Welt hinstellt«. Hegel wusste, er schrieb in einer »Zeit der Geburt und des Übergangs zu einer neuen Periode«: »Der Geist hat mit der bisherigen Welt seines Daseins und Vorstellens gebrochen«. Nach der großen Welterschütterung der Französischen Revolution sah er Napoleon, den »großen Staatsrechtslehrer«, als deren Vollstrecker auch in Deutschland und »im napoleonischen Regime ein neues Weltalter im Entstehen begriffen (…) Und seine Philosophie soll nun ihr gedanklicher Ausdruck sein«.³ Dafür also, dass Hegels Philosophie »bis in ihre innersten Antriebe hinein Philosophie der Revolution ist«, dass »sie von ihr ausgeht und bis zuletzt aus ihr lebt«, wie der Liberalkonservative Joachim Ritter festhielt⁴, gibt es weitaus mehr als vereinzelte Indizien. 250 Jahre nach der Geburt des Philosophen und knapp 214 Jahre nach jenem Jenaer Doppelereignis ist von der Anerkennung solcher unabweisbarer Verschränkung zwischen Geschichte und Denken, zwischen gesellschaftlichem Umbruch und neuer Philosophie fast nichts mehr übrig.

Verdunkelung der Zusammenhänge

Schon reichlich früh begann indes die Arbeit an der Verdunkelung dieser Zusammenhänge. Rudolf Haym, Mitglied des rechten Zentrums (Casino) in der Frankfurter Nationalversammlung 1848, später ein ordentlicher deutscher Professor und nationalliberaler Deputierter des Preußischen Abgeordnetenhauses, fällte mit seiner 1857 erschienenen Schrift »Hegel und seine Zeit« Urteile, die den großen Philosophen in denkbar schlechtem Lichte erscheinen ließen. So wird Hegel beschuldigt, als »philosophischer Dictator über Deutschland« die Philosophie zur »wissenschaftlichen Behausung des Geistes preußischer Restauration« gemacht, dem »politischen Conservatismus, Quietismus und Optimismus« die »absolute Formel« gegeben und sich dadurch in den Dienst der »wissenschaftlich formulierten Rechtfertigung des Karlsbader Polizeisystems und der Demagogenverfolgung« gestellt zu haben.⁵ Das war vor allem auf die Rechtsphilosophie des dergestalt Angegriffenen gemünzt. Die Attacke hatte Erfolg und blieb die längste Zeit wirkmächtig; bis heute lässt die fade und schale Rede vom reaktionären Staatsphilosophen Hegel von sich hören.

Doch Haym fand auch kein günstiges Wort zur anderen großen Schrift: »Um alles zu sagen: die Phänomenologie ist eine durch die Geschichte in Verwirrung und Unordnung gebrachte Psychologie und eine durch die Psychologie in Zerrüttung gebrachte Geschichte.« Georg Lukács kommentierte diese Verkennung der Methode und des Aufbaus der Phänomenologie, jener besonderen Art »der beständigen Vereinigung und Trennung von Geschichte und systematischem Zusammenhang« recht spöttisch: »Dieses offene Eingeständnis der Ratlosigkeit hat gegenüber den modernen ›tiefsinnigen‹ oder ›geistreichen‹ Erklärungsversuchen etwas, das einen wegen seiner subjektiven Ehrlichkeit sympathisch berührt.«⁶

Einer, der tiefsinnig und geistreich zu erklären versucht hat, will 1933 herausgefunden haben, dass die Phänomenologie weder organisch entstanden noch nach einem klaren Plan komponiert, sondern das Ergebnis einer Reihe plötzlicher Entscheidungen, eines inneren Drucks, und in unglaublich kurzer Zeit niedergeschrieben worden sei.⁷ Der Mann hieß Theodor Haering und war – auch er ein ordentlicher deutscher Professor – führendes Mitglied des »Nationalsozialistischen Deutschen Dozentenbundes«. Noch deutlich später vertrat der sowohl an Hegel wie auch ausgerechnet an Heidegger geschulte Bochumer Ordinarius Otto Pöggeler die Auffassung, die Phänomenologie sei mit Blick auf die spätere feste Systemgestalt in Hegels Philosophiegebäude noch unausgegoren, ein Tummelplatz, auf dem verschiedene Aufbaukonzeptionen miteinander ringen.⁸

Anfang des Systems und Methode

Es gibt derweil gewichtige Gründe, bereits den Hegel der Phänomenologie im Besitz einer Blaupause für sein erst noch zu schaffendes System zu wähnen, zumal der Meister selbst in seiner »Vorrede« Auskunft erteilt: »Dies Werden der Wissenschaft überhaupt, oder des Wissens, ist es, was diese Phänomenologie des Geistes, als der erste Teil des Systems derselben, darstellt.« Der systematische Anspruch liegt in der Frage begründet, womit der Anfang der Wissenschaft gemacht werden muss.⁹ Die Phänomenologie behandelt das eigentümliche Verhältnis des Geistes zu seinem Wissen und die dem werdenden Wissen negative Gegenständlichkeit, denn das »Ziel ist die Einsicht des Geistes in das, was Wissen ist«. Hegel richtet sich hier gegen eine Transzendentalphilosophie, die die Bestimmungen des Objekts als abhängig von den formalen Denkbestimmungen des Subjekts auffasst. Während Kant in einem unüberbrückbaren ontologischen Dualismus von Verstand und Ding an sich verharrte, soll eben diese »leere Erscheinung des Wissens« überwunden werden, indem das Wissen, wie es im Bewusstsein erscheint, dargestellt und somit die Aufhebung der abstrakten Trennung von Erkennen und Erkanntem vorgenommen wird. Nicht die Welt ist also Gegenstand der Betrachtung, sondern das Wissen des Bewusstseins von der Welt, »das reine Selbsterkennen im absoluten Anderssein«. Hegel schreibt die Geschichte der Bildung des Bewusstseins, schickt es auf eine Entdeckungsreise ins Wissen, an deren Ende die Entsprechung von Begriff und Gegenstand, das absoluten Wissen, steht. Dort hebt das eigentliche Hegelsche System erst an.

Die Methode der Phänomenologie wiederum ist im Wesentlichen die: Der Weg der Erfahrung des Bewusstseins ist stets rückgekoppelt (vermittelt) an die jeweils konkrete Beschaffenheit eines Gegenstands auf einer je konkreten Erfahrungsstufe. Ernst Bloch schreibt: »Auf dem Standpunkt der jeweiligen Vermittlungsform zeigen sich Widersprüche, der Standpunkt muss verlassen werden, der auf ihr erschienene Inhalt löst sich auf, eine neue Stufe des Subjekt-Objekt erscheint mit neuen Widersprüchen, bis zum absoluten Wissen, wo die Ungleichheit der Sache mit sich selbst aufgehoben ist.«¹⁰ Der Widerspruch ist demnach der Stachel, der die Erkenntnisleiter hinauftreibt. Das individuelle Bewusstsein findet eine ihm fremde und fertige, von ihm ganz unabhängige Außenwelt (Natur, Gesellschaft) vor, der Weg, den es durchläuft, ist aber bereits geebnet. Es steht einer noch unerkannten objektiven Wirklichkeit gegenüber, die »an sich« vorhanden und wirksam ist, aber erst in einem langen und tragischen historischen Prozess angeeignet wird, der sich im Aufstieg vom Bewusstsein zum Selbstbewusstsein und von diesem zur Vernunft ausdrückt. Die objektive Wirklichkeit bildet für die »Gestalten des Bewusstseins« den nie begriffenen Hintergrund. »Für uns« aber sind diese Zusammenhänge bereits verständlich, da wir als philosophische Leser den Entwicklungsweg von einer höheren Warte aus betrachten. Die Phänomenologie »ist nicht die objektive Entwicklungsgeschichte selbst, sondern die Entwicklung der menschlichen Gattungserfahrungen im Spiegel des individuellen Bewusstseins«.¹¹

Herr und Knecht

Vor diesem Hintergrund erschließt sich auch die Bedeutung des Herr-Knecht-Verhältnisses. Im Übergang zum Selbstbewusstsein wird das Bewusstsein über die Begierde, das heißt, der rein negativen Beziehung bzw. der Vernichtung des Anderen (des Dings, des Gegenstands), seiner selbst inne und macht weiter die Erfahrung, einer Lebensgattung gleicher Individuen anzugehören. Es kann diese Erfahrung nicht erreichen, indem es dabei verharrt, nur sich selbst zum Gegenstand zu machen, das wäre die »bewegungslose Tautologie des: Ich bin Ich«. Das Bewusstsein muss als »Sein für ein Anderes« existieren, um durch das andere Bewusstsein zu sich selbst zu kommen. In kontemplativer, beschaulicher Reflexion kann kein Selbstbewusstsein gewonnen werden: »Das Selbstbewusstsein erreicht seine Befriedigung nur in einem anderen Selbstbewusstsein.« Als Selbstbewusstsein ist es nur, wenn es im Andern nicht mehr einen Fremden, sondern sich selbst als Individuum wie als Gattungsallgemeines erkennt: »Ich, das Wir, und Wir, das Ich ist.«

Die erstmalige Ahnung, einer Gattung anzugehören, spielt sich allerdings als konkret historischer, freilich vom Selbstbewusstsein noch unbegriffener Vorgang ab, wird als Gewalt- bzw. im Ergebnis eines Kampfes, als Unterwerfungsverhältnis erlebt, als Beziehung der Ungleichheit zwischen Herr und Knecht und eben nicht als Prozess gleicher und gegenseitiger Anerkennung. Ausgangspunkt ist das Hobbsche »bellum omnium contra omnes«, der Krieg aller gegen alle, die gegenseitige Vernichtung der Menschen im Naturzustand. Doch der Kampf auf Leben und Tod, in den die Subjekte gegeneinander treten, führt nicht weit. Die Tötung des Kontrahenten verhindert die Erhebung derjenigen, »welche diesen Kampf bestanden«, zum Selbstbewusstsein, da die Anerkennung durch den Toten nicht mehr möglich ist: »Die beiden geben und empfangen sich nicht gegenseitig von einander durch das Bewusstsein zurück, sondern lassen einander nur gleichgültig, als Dinge, frei.« Im Kampf macht das Subjekt die Erfahrung, »dass ihm das Leben so wesentlich ist als das reine Selbstbewusstsein«. Diese beiden Momente bilden aber noch keine bewusste Einheit in einem, erst vermöge der Anerkennung durch ein Anderes hervortretenden Selbstbewusstsein, sondern verlagern sich gleichsam als Charaktermasken in zwei verschiedene einander entgegengesetzte und ungleiche Repräsentanten, »Gestalten des Bewusstseins«: »die eine das selbständige, welchem das Fürsichsein, die andere das unselbständige, dem das Leben oder das Sein für ein anderes das Wesen ist; jenes der Herr, dies der Knecht.«

Der Herr bezieht sein Selbstbewusstsein aus der Anerkennung durch den ihm unterworfenen Knecht, dafür hat er sein Leben riskiert. Zwischen ihm und dem Gegenstand seiner Begierde steht der Knecht, der das Ding bearbeitet und das Produkt seiner Arbeit dem Herrn überlässt, der es rein genießen kann. Nun ergibt sich jedoch, da keine wechselseitige Anerkennung unter Gleichen erfolgt ist, eine folgenschwere Verkehrung. Der Herr kann sich selbst im anderen nur als Knecht erblicken. Aus dem Herrschaftsverhältnis ist ein umgekehrtes Abhängigkeitsverhältnis geworden: »Die Wahrheit des selbständigen Bewusstseins ist demnach das knechtische Bewusstsein.« Der Knecht bekam im Kampfe »seine Anhänglichkeit an natürliches Dasein«, die der spätere Herr verleugnete, deutlich zu spüren. Er hat die »Furcht des Todes, des absoluten Herrn«, diese »absolute Negativität« des natürlichen Daseins erfahren, so dass er »in sich selbst erzittert« und »alles Fixe (…) in ihm gebebt« hat. Diese »Anhänglichkeit an natürliches Dasein« vermag der Knecht allerdings aufzuheben, er »arbeitet dasselbe hinweg«, durch die Arbeit kommt er »zu sich selbst«, sie ist »gehemmte Begierde, aufgehaltenes Verschwinden, oder sie bildet«. Der Knecht, und nicht der müßige Herr, gelangt zum Selbstbewusstsein. Dass der Knecht im Ergebnis des Arbeitsprozesses, dem »formierenden Tun«, »zur Anschauung des selbständigen Seins, als seiner selbst« gelangt, besagt, dass er seine Arbeit, sein eigenes Tun vergegenständlicht und sich somit im bearbeiteten Ding selbst erkennt, besagt, dass sein eigenes formierendes Tun in das Ding eingeflossen ist, aus ihm einen Gegenstand, ein Produkt gemacht hat, und darin wird ihm das Wesen seines Seins gegenwärtig. Im gegenständlichen Produkt sind Subjekt und Objekt der Arbeit aufgehoben. Während der Herr demgemäß folgenlose Episode bleibt, erfährt der Knecht sein Selbstbewusstsein allerdings nur in entfremdeter Gestalt, nämlich in der Arbeit für den Herrn. Nur innerhalb der Knechtschaft kann der Knecht sein Selbstbewusstsein ausbilden.

Eigentümliche Rezeptionen

Soweit die Skizze des Herr-Knecht-Kapitels im Kontext der Phänomenologie, die wiederum im Zusammenhang des ganzen Systems, nämlich als dessen Anfang, steht. Den Weg zum Wissen stellt Hegel als einen voller Fährnisse, Fallstricke und falscher Abbiegungen vor. Er ist mühsam. Bequem der, der nach Abkürzungen sucht. Zwischen 1933 und 1939 hielt der russisch-französische Philosoph Alexandre Kojève an der Pariser École pratique des hautes études Vorlesungen über die Phänomenologie des Geistes.¹² In einem 1968, kurz nach seinem Tode erschienenen Gespräch in der Zeitschrift La Quinzaine littéraire erinnerte er sich: »Ich habe meine Vorlesungen begonnen. Ich bereitete nichts vor, ich las, und ich erläuterte, aber alles, was Hegel sagte, schien mir einleuchtend.«¹³

Und so geriet denn auch seine Hegel-Auslegung, die mit Versatzstücken von Heidegger zu einer existentialistischen, dem Scheine nach historischen Anthropologie verschmilzt und in der die Herr-Knecht-Beziehung zum einzigen Sinngehalt der Phänomenologie extrapoliert und dekretiert wird. Kojève sieht bloß die subjektive Seite des Wegs. Was Hegels Schrift aber grundlegend auszeichnet, die permanente Auseinandersetzung des Bewusstseins mit seiner negativen Gegenständlichkeit, die seinen Aufstieg ermöglicht (das Subjekt-Objekt-Verhältnis), interessiert ihn schlichtweg nicht. Der wiederkehrende Kampf zwischen Herr und Knecht, der bei ihm auf ein Ende der Geschichte zugehen soll¹⁴, erscheint als Entwurf aus dem Nichts. Den von Hegel vorgestellten dialektischen Prozess schweißt Kojève zu unbeweglichen, unausweichlichen existentialistisch-anthropologischen Prämissen fest und versteigt sich am Ende zu der Behauptung, die Philosophie Hegels sei »letztlich eine Philosophie des Todes«.¹⁵ Diese surrealistische, radikal subjektivistische Hegel-Rezeption ließe sich als der Unfug abtun, der sie ist, wenn sie nicht eine ganze Generation französischer Denker maßgeblich beeinflusst hätte, die unter dem Rubrum des Postmodernismus Vernunft und Wahrheit den Kampf ansagen sollten.

Allen Merkwürdigkeiten zum Trotz bleibt bei Kojève doch ein wie auch immer reduziertes gesellschaftliches Verhältnis innerhalb der Herr-Knecht-Beziehung anerkannt. Pirmin Stekeler-Weithofer, Leipziger Professor für theoretische Philosophie, von dem es in der Online-Enzyklopädie heißt, er zähle »zu den wichtigsten deutschsprachigen Hegelianern der Gegenwart«, zeigt, wie man Gesellschaftliches und Historisches aus der Phänomenologie verbannt. Hegel erzähle uns im Herr-Knecht-Kapitel nicht von sozialen Verhältnissen, sondern von einer »intrapersonalen Selbstbeziehung«: Im »Bild vom Kampf auf Leben und Tod kämpft also ein (…) überzeitlicher ›Wille‹ (…) als vermeintlicher Herr gegen den Leib als den vermeintlichen Knecht«.¹⁶

Damit ist jeder Hinweis auf einen historischen Prozess vom Standpunkt der Entwicklung und Erfahrung eines individuellen Bewusstseins – bei Hegel explizit zugleich auch Gattungserfahrung – dementiert. Zu behaupten Hegel, liefere mit seiner Passage zu Herr und Knecht ganz einfach eine Allegorie des Klassenkampfs bzw. des erwachenden Klassenbewusstseins des Knechts, wäre eine Überstrapazierung. Dennoch werden in diesem Abschnitt die Konflikte des Individuums mit der ihm fremden, unbegriffenen Wirklichkeit in der bürgerlichen Gesellschaft vorbereitet und in den folgenden Kapiteln ausgetragen. Das Prinzip dieser Erziehungsgeschichte ist das »des realen Zusammenhangs des Individuums mit der Gesellschaft durch seine Bedürfnisse, durch ihre Erfüllung, durch das Schaffen der Bedingungen dieser Erfüllung mit der eigenen Arbeit«.¹⁷

Die Bedeutung der Arbeit

Der Arbeit kommt in der Phänomenologie folglich die Rolle eines Wendepunkts zu. Hegel, der auf den Schultern von Thomas Hobbes und Adam Smith steht, lässt die Geschichtlichkeit der Menschheit als vom individuellen Bewusstsein anzueignende Gattungserfahrung aus dem Naturverhältnis hervorgehen. Das natürliche Bedürfnis sucht seinen es befriedigenden Gegenstand, es ist Begierde. Die Befriedigung der natürlichen Bedürfnisse (Begierde und Genuss) liegt noch außerhalb der menschlichen Geschichte. Erst die Arbeitstätigkeit, die sich zwischen Begierde und Genuss schiebt und die das Tun des Einzelnen als Gattungstätigkeit allgemein werden lässt, hebt den Menschen aus dem Naturgeschehen in die Gesellschaftsgeschichte. Es ist keine Arbeit ohne gesellschaftliche Vermitteltheit und keine Gesellschaft ohne Arbeit. Diese beiden Momente – die Bedeutung der Arbeit, als Anteil an der »Menschwerdung des Affen«, wie Engels sagte, in ihrer historisch-gesellschaftlichen Vermitteltheit – zeigen die besondere Relevanz des Herr-Knecht-Kapitels an: Die idealistische Form besitzt einen materialistischen Inhalt.

Anmerkungen

1 Soweit Zitate nicht weiter gekennzeichnet sind, stammen sie aus: G. W. F. Hegel: Phänomenologie des Geistes, herausgegeben von Hans-Friedrich Wessels und Heinrich Clairmont, mit einer Einleitung von Wolfgang Bonsiepen, Hamburg 1988

2 Klaus Vieweg: Hegel. Der Philosoph der Freiheit. München 2020, S. 258

3 Georg Lukács: Der junge Hegel. Bd. 2. Frankfurt am Main 1973, S. 700

4 Joachim Ritter: Hegel und die französische Revolution. Frankfurt am Main 1965, S. 18, 40

5 Ebd., S. 7

6 Lukács, a. a. O., S. 721

7 vgl. Susan Buck-Morss: Hegel und Haiti. Frankfurt am Main 2011, S. 89

8 vgl. Otto Pöggeler: Die Komposition der Phänomenologie des Geistes. In: Hans Dietrich Fulda und Dieter Henrich (Hrsg.): Materialien zu Hegels »Phänomenologie des Geistes« Frankfurt am Main 1979, S. 329–390

9 In einem Brief an Schelling zu Beginn des Jahres 1807 bezeichnet Hegel die ganze phänomenologische Abhandlung als »nur den Anfang, freilich für den Anfang voluminös genug«. Vgl. Vieweg, a. a. O., S. 254

10 Ernst Bloch: Subjekt-Objekt. Erläuterungen zu Hegel. Frankfurt am Main 1985, S. 81

11 Lukács, a. a. O., S. 733

12 1947 unter dem Titel »Introduction à la lecture de Hegel« veröffentlicht, auf Deutsch: Alexandre Kojève: Hegel. Eine Vergegenwärtigung seines Denkens. Kommentar zur »Phänomenologie des Geistes«, herausgegeben von Iring Fetscher, Stuttgart 1958

13 Gilles Lapouge: Entretien avec Alexandre Kojève, S. 121, in: La Quinzaine littéraire, Nr. 53; zit. nach: Knut Ebeling: Kojèves Kamikaze. Ein Snobismus sans réserve, S. 256, Anm. 19, in: Dialektik: Zeitschrift für Kulturphilosophie 2006/2, S. 251–268

14 Francis Fukuyama, ein Augur des Spätimperialismus, wiederholt in seinem Buch »The End of History and the Last Man« (1992) unter Berufung auf Kojève diesen Gedanken.

15 Kojève, a. a. O., S. 201

16 Pirmin Stekeler-Weithofer: Selbstbildung und Selbstunterdrückung. Zur Bedeutung der Passagen über Herrschaft und Knechtschaft in Hegels »Phänomenologie des Geistes«. In: Dialektik. Zeitschrift für Kulturphilosophie 2004/1, S. 49–68, hier S. 59 und 61

17 Lukács, a. a. O., S. 740 f.