Rattelschneck in der Bar

Kennen Sie den? Zwei Männer sitzen an ’ner Bar, sagt der eine … – nein, stopp, wir werden hier keine Comicstrips nacherzählen, sondern einfach nur einen Besuch der Rattelschneck-Ausstellung empfehlen, die am heutigen Donnerstag um 18 Uhr in der Torstraße 218 in Berlin eröffnet wird. Wie gut Comics des 1988 gegründeten Rattelschneck-Kollektivs sind, wissen Sie als jW-Leser. Um sich zu vergewissern, blättern Sie einfach weiter bis Seite 16. Aber als aufgeschriebener Witz verliert ein Rattelschneck das Wesentliche, die Kritzeleien bringen alles auf eine völlig andere Ebene. Ein wenig erinnert der Stil vielleicht an den Jazzpianisten Thelonious Monk: Miese Technik, aber die gespreizten, flach gehaltenen Finger, beladen mit klobigen Ringen, erzeugen absolut faszinierende Übertöne, die … – nein, zu gewollt. Schauen Sie einfach an einem der nächsten Abende, Do. bis Sa., 18 Uhr, in der Torstraße vorbei. Da nehmen wir es sportlich, Freizeitroboter Uwe wird dort sein – und sicher auch der eine oder andere Rattelschneck-Zeichner. (jW)