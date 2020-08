Zweihundert minus vierzig

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa »Schinkel besser als Schinkel«, befand Bauleiter Just: Konzerthaus am Gendarmenmarkt

Man will sich nicht lumpen lassen: 2021 feiert das Berliner Konzerthaus am Gendarmenmarkt sein 200jähriges Bestehen, Intendant Sebastian Nordmann und Chefdirigent Christoph Eschenbach haben ein auserlesenes Programm gestaltet. Der Eröffnung am 26. Mai 1821 – im Beisein des Bauherrn Friedrich Wilhelm III. – folgte am 18. Juni die Uraufführung der romantischen Oper »Der Freischütz« von Carl Maria von Weber. Beim Konzert zur Saisoneröffnung am heutigen Abend steht die Ouvertüre der Oper unter Eschenbach auf dem Programm, Sopranistin Anna Prohaska wird Arien von Berlioz, Schumann und Alfred Schnittke singen. Ein Höhepunkt des Festprogramms der gesamten Spielzeit ist eine Aufführung des »Freischütz« unter Leitung Eschenbachs in einer Inszenierung des spanischen Kollektivs La Fura dels Baus im Juni.

In der Oper geht es um einen »Pakt mit dem Teufel«. Man habe deshalb elf Auftragswerke zu dem »zeitlos menschlich-dämonischen Thema« bestellt, heißt es in der Saisonbroschüre: »Der Versuchung, einen Handel mit dem Bösen abzuschließen, um im Gegenzug Wissen, Liebe, Macht und irdischen Reichtum zu erlangen, erliegen wir individuell und kollektiv seit Menschengedenken.« Ökonomische Interessen und Klassenkampf sind anscheinend vor dem Allgemein-Menschlichen bedeutungslos. Sei es, wie es sei, die beauftragten Künstler werden interessante Deutungen finden, vielleicht sogar materialistische.

Glanzpunkte des Programms sind 13 Konzerte der »Artists in Residence«. Anna Prohaska folgen etwa die Pianisten András Schiff und Martin Helmchen, die Geigerinnen Vivian Hagner und Patricia Kopatchinskaja und der Countertenor Philippe Jaroussky. Das Programm steht unter Vorbehalt. Wie man sein Publikum mit Livestream- und Open-Air-Konzerten erfreuen kann, haben die Musiker des Konzerthausorchesters gezeigt.

Was das 200. Jubiläum angeht, wurde 1821 übrigens die Inbetriebnahme eines Neubaus des 1817 abgebrannten Nationaltheaters gefeiert, nach Plänen von Karl Friedrich Schinkel, Bauherr war besagter Preußenkönig Friedrich Wilhelm III. Das Gebäude beeindruckte als Dominante des Gendarmenmarktes, bis es 1945 durch Bomben und SS abgebrannt und zerstört wurde. Wer hat es wiederaufgebaut und offiziell eröffnet? Darüber schweigt die Saisonbroschüre 2020/2021. Erich Honecker kommt überhaupt nicht vor, die DDR wird ein einziges Mal erwähnt, auf Seite 34 wird ihr ein Kraftakt in Sachen Ressourcen bescheinigt.

Im Heft gibt es zwei Helden: den »missverstandenen« Gustaf Gründgens, »führender Theatermann der NS-Zeit«, und Sebastian Nordmann, 2009 Begründer der »Ära Nordmann«. Unerwähnt bleiben die Wiedererbauer des Schauspielhauses als Konzerthaus von 1977 bis 1984: Stadtbaudirektor Erhardt Gißke, Chefarchitekt Manfred Prasser, Oberbauleiter Klaus Just, Maler Siegfried Schütze, Bildhauer Gorch Wenske; Metallbildhauer Achim Kühn und viele weitere Künstler und Arbeiter, die nach Justs Worten eine Mannschaft waren, gemeinsam ein Werk schafften. Hier geschah Einmaliges, nämlich die völlige Neuschöpfung des Großen Saales in der klassizistischen Linienführung Schinkels durch Manfred Prasser. Der Saal wurde in die Längsachse gedreht. Schinkels architektonische und graphische Elemente eines kleinen Konzert- und Festsaals entwickelte Prasser zum großen Saal mit zwei Rängen – eine geniale Idee, mit Hunderten neugeschaffenen Details.

Nicht, dass diese Leistung völlig verschwiegen worden wäre. 2014 ließ Nordmann einen Film drehen: »Schinkel neu komponiert. Vom Schauspielhaus zum Konzerthaus« (jW berichtete). Aufbauleistung und Schöpfer werden darin gewürdigt, Nordmann rühmt Vorteile des Baus. Zuvor war etwa im Buch »Apollos Tempel in Berlin« (2008) objektiv berichtet worden über den Wiederaufbau auf Betreiben der Kulturabteilung des ZK der SED, des Ministers für Kultur, Hans-Joachim Hoffmann, und, nicht zu unterschätzen, des Ministers für Bauwesen, Wolfgang Junker, der sich für Prassers Projekt entschied, im Innern ein klassizistisches Modell zu realisieren. »Schinkel besser als Schinkel«, befand Bauleiter Just. Warum wird die Rolle der DDR, ihrer Pläne und Leistungen im Konzerthaus bis heute regelmäßig ausgeblendet, als ob man sich dieses Kapitels der Geschichte schämen müsste?

Wenn Cellist Jürgen Kögel in der Broschüre rückblickend erklärt, wie nötig es war, dem Berliner Sinfonie-Orchester ein Zuhause zu geben, so war dies wesentlich Kurt Sanderling zu verdanken. Über diesen Dirigenten wird nur berichtet, dass er das Eröffnungskonzert am 1. Oktober 1984 geleitet hat. Seine Rolle ist auf unerklärliche Weise unterbelichtet. Das Konzerthausorchester gäbe es nicht ohne die enorme Aufbauleistung Sanderlings, nachdem durch den Bau der Mauer zwei Drittel der Musiker in Westberlin vom Orchester abgeschnitten worden waren. Sanderling fing mit Musikhochschulabsolventen neu an und rettete das Orchester. Der Bassklarinettist Norbert Möller berichtet, im Eröffnungskonzert sei die »Sinfonische Widmung« von Ernst Hermann Meyer gespielt worden, »grollend, düster und dissonant«. Man wird neugierig. Werke von Meyer wie von anderen DDR-Komponisten sucht man im Programm jedoch vergebens.

Nordmann schreibt im Pressematerial, Kunst, Zerstörung und Wiederaufbau wären instrumentalisiert worden. Wie das? Wiederaufgebaut wurde das Haus in den letzten 50 Jahren nur in der DDR. Instrumentalisiert wofür? In besagtem Schinkel-Film mutmaßt Hans-Otto Bräutigam, einst Ständiger Vertreter der BRD in der DDR, wesentlicher Grund des Wiederaufbaus sei der Kampf der DDR um diplomatische Anerkennung gewesen. Unbenommen, ein großer Teil der Bürger unterstützte das und hatte darüber hinaus ein eigenes Interesse an Kunst, Stadtentwicklung und Freizeitgestaltung. Die DDR war ein Kunst-, Theater- und Leseland. In des Konzerthauses »Ära Nordmann« schimmert einstweilen die Doktrin durch, alles, was DDR und SED taten, wäre unlauteren Charakters gewesen. Schon gar nicht wird daran erinnert, welche symbolische Bedeutung der Auftritt des Alexandrow-Ensembles auf den Stufen der Ruine hatte.