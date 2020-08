Polanski außen vor

Oscar-Preisträger Roman Polanski (87, »Der Pianist«) hat erfolglos gegen seinen Ausschluss aus der Oscar-Akademie geklagt. Der Regisseur war 2018 im Zuge der »Me too«-Debatte wegen Verstößen gegen die Ethikstandards des Filmverbands rausgeworfen worden. Das Verfahren sei »fair und angemessen« gewesen, urteilte eine Richterin am Dienstag in Los Angeles (Ortszeit). Polanski hatte 1977 vor einem Gericht sexuelle Übergriffe auf eine 13jährige zugegeben. Vor der Verkündung des Strafmaßes floh er nach Europa und war seitdem nicht mehr in den USA. (dpa/jW)