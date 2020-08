Keine Chance

Das Konzert »Give Live a Chance«, bei dem am 4. September in Düsseldorf Bryan Adams, Sarah Connor und andere vor bis zu 13.000 Zuschauern auftreten sollten, ist verschoben worden – erst einmal in den Spätherbst. »Im Raum stehende, nachträgliche Kapazitätsbeschränkungen« hätten sie zu diesem Schritt veranlasst, teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Die Stadt Düsseldorf hatte das Konzert genehmigt, die Landesregierung äußerte wiederholt erhebliche Bedenken, ob das »Hygiene- und Schutzkonzept« angesichts steigender Infektionszahlen ausreichen würde. Mehr als 7.000 Fans hatten bereits Tickets erworben. Ihnen soll das Eintrittsgeld einschließlich der Vorverkaufsgebühren zurückerstattet werden. (dpa/jW)