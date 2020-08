Rechtes Bündnis formiert sich

Christoph Soeder/dpa Neuauflage fraglich: Teilnehmer der Demonstration am 1. August auf der Straße des 17. Juni

Die Berliner Versammlungsbehörde hat am Mittwoch mehrere für das Wochenende angemeldete Demonstrationen und Kundgebungen verboten, die sich gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie richten. Als Anmelder waren die gleichen Personen bzw. Gruppierungen aufgetreten, die bereits die Demonstration bzw. die Kundgebung am 1. August angemeldet hatten. Letztere war von der Polizei mit Verweis auf massenhafte Verstöße gegen Hygienebestimmungen aufgelöst worden. Auch das am Mittwoch ausgesprochene Verbot wird laut einer Mitteilung der Senatsinnenverwaltung in der Hauptsache damit begründet, dass es »bei dem zu erwartenden Kreis der Teilnehmenden zu Verstößen gegen die geltende Infektionsschutzverordnung kommen wird«.

Innensenator Andreas Geisel (SPD) begrüßte das Verbot, das »keine Entscheidung gegen die Versammlungsfreiheit, sondern eine Entscheidung für den Infektionsschutz« sei. Man habe hier »zwischen dem Grundrecht der Versammlungsfreiheit und dem der Unversehrtheit des Lebens abwägen« müssen. Gleichzeitig kündigte Geisel ein »konsequentes Vorgehen der Polizei« für den Fall an, dass sich trotz des Verbots »große Menschenansammlungen bilden«. Auch die im Vorfeld angekündigten Zeltlager werde die Polizei nicht dulden.

Die Gruppe »Querdenken 711« aus Stuttgart, die eine »Versammlung für die Freiheit« mit 22.000 Teilnehmern auf der Straße des 17. Juni am Sonnabend sowie eine »Dauermahnwache« vom 30. August bis zum 14. September angemeldet hatte, kündigte am Mittwoch an, mit juristischen Mitteln gegen das Verbot vorgehen zu wollen. Er gehe »davon aus, dass das Bundesverfassungsgericht diesen feindlichen Angriff auf das Grundgesetz zurückweisen wird«, sagte der Sprecher der Gruppe, Michael Ballweg. Die Versammlung werde stattfinden. Ballweg sprach von »sehr guten Kooperationsgesprächen mit der Polizei« im Vorfeld. Geisel gehe es »nicht um infektionsschutzrechtliche Befürchtungen, die seine eigene Polizeibehörde nicht teilt, sondern ausschließlich um die Gesinnung der Teilnehmer«. Dagegen verwahrte sich ein Sprecher Geisels: »Es gibt nicht links erlauben, rechts verbieten. Das ist Unsinn.« Ein Sprecher der Berliner Polizei sagte am Mittwoch auf Anfrage von jW, insgesamt seien zwölf Veranstaltungen verboten worden. Die erste davon sei für Freitag abend angemeldet gewesen. Allerdings gingen laufend weitere Anmeldungen ein, die »einzeln« geprüft würden. Es gebe keine »pauschale Verbotsverfügung«. Aktuell liege zum Beispiel eine Anmeldung für den Stadtbezirk Spandau vor.

Mehr noch als für die Demonstration am 1. August, an der neben rechten Gruppen auch »unpolitische«, um ihre materielle Existenz besorgte Gewerbetreibende teilgenommen hatten (siehe jW vom 3.8.2020), war im Vorfeld der nun verbotenen Veranstaltungen systematisch im rechten und faschistischen Lager mobilisiert worden. Aufrufe, am Sonnabend in Berlin für die »Freiheit« zu demonstrieren, kamen unter anderem aus der »Reichsbürger«-Szene, der NPD, der Partei »Der III. Weg« und aus der AfD – darunter vom Thüringer Partei- und Fraktionschef Björn Höcke. Nach dem Verbot meldete sich auch der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen zu Wort: Er forderte den »unverzüglichen Rücktritt« des Berliner Innensenators. Gottfried Curio, innenpolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, wollte am Mittwoch in dem Verbot einen Versuch des »Regierungsapparats« zur Schaffung diktatorischer Verhältnisse erkannt haben. »In ungeahntem Tempo verlassen die Machthaber die Demokratie in Richtung einer Diktaturkomfortzone«, sagte der Bundestagsabgeordnete. Der Berliner Landesverband der AfD rief für Sonnabend zu einer »Demo gegen das Demonstrationsverbot« auf. An der Mobilisierung beteiligt sich seit Mittwoch auch Deutschlands größtes Boulevardblatt: In der Onlineausgabe von Bild war von einem »inakzeptablen Angriff auf unsere Grundrechte« die Rede.

Die innenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Bundestag, Ulla Jelpke, bezeichnete die Versammlungsfreiheit am Mittwoch gegenüber jW als »hohes, durch das Grundgesetz besonders geschütztes Gut«. Deshalb sei es problematisch, dass »die Versammlungen von Kritikern der Coronaeindämmungsmaßnahmen nur unter Verweis auf zu erwartende Verstöße gegen Hygieneauflagen verboten wurden«. Bislang gebe es keinen Nachweis, dass Demonstrationen zu einer Verbreitung des Virus beigetragen hätten. Ein Demonstrationsverbot sei »angesichts einer massiven Mobilisierung von gewalttätigen Neonazis aus ganz Deutschland sowie von Aufrufen zur Belagerung des Parlaments und zum nationalen Umsturz dennoch nachvollziehbar«. Von den Behörden sei das so jedoch nicht kommuniziert worden. Auf diese Weise würden »die Kritiker der Coronamaßnahmen nur in ihrem Glauben bestärkt«, dass »wir einer Coronadiktatur gegenüberstehen«. Kritik an den Maßnahmen der Regierung mit ihren Einschnitten in Grundrechte müsse auch weiterhin öffentlich auf Demonstrationen geäußert werden können: »Wer sich dafür aber mit den Todfeinden der Demokratie, mit Neonazis und Antisemiten, gemein macht, kann kein glaubwürdiger Kämpfer für Grundrechte sein.«