Rotlicht: Mainstreammedien

imago images/ZUMA Wire Ist das noch Opposition oder selbst schon »Mainstream«? Plakat auf einer »Hygienedemo« in München (30.5.2020) mit ausgeschnittenem Bild-Artikel

Mainstream in den Medien, das meint in aller Regel die vorherrschende Strömung der Berichterstattung, die sogenannten Leitmedien mit ihren scheinbar einheitlichen Meinungen. Das ist nicht das Mittlere im Sinne des Vernünftigen, sondern eine bloß quantitative Mehrheit, die dem gesellschaftlichen Kräfteverhältnis entspricht. Marx und Engels verwiesen bereits in »Die deutsche Ideologie« darauf, »die Klasse, welche die herrschende materielle Macht der Gesellschaft ist, ist zugleich ihre herrschende geistige Macht«. Marxistisch ist die Rede von »dem Mainstream« dennoch nicht.

Zwar spiegeln alle bürgerlichen Medien mehr oder weniger vermittelt die Interessen des Kapitals wider, aber schon diese Interessen sind nicht homogen. Trotz gemeinsamer imperialistischer Ziele gibt es verschiedene Kapitalfraktionen, die in ihren Strategien miteinander konkurrieren. Gespalten ist das deutsche Kapital etwa in der Frage, ob man sich bedingungslos den USA unterordnet oder zwecks Handelsbeziehungen auch freundschaftliche Kontakte zu Russland pflegt. Medial spiegelt sich das meist in der Diskrepanz zwischen der Springerpresse, die sich uneingeschränkt auf die Seite Washingtons schlägt, und Blättern wie dem Spiegel, in dem jüngst erst Jürgen Trittin (Bündnis 90/Die Grünen) und Friedbert Pflüger (CDU) in einem Gastkommentar anlässlich der Sanktionsdrohungen der USA gegen am Bau der »Nord Stream 2«-Pipeline Beteiligte sogar die Erhebung von Strafzöllen auf US-Erdgas fordern konnten.

Neben diesen strategischen gibt es auch taktische Differenzen, wie die Coronakrise beweist. Von einzelnen Profiteuren wie dem Versandhändler Amazon abgesehen wird die überwältigende Mehrheit der Kapitalisten von den einbrechenden Umsätzen infolge von Shut- oder Lockdown hart getroffen. Prinzipiell wollen sie daher staatliche Einschränkungen des Geschäftslebens schnell beseitigen. Abweichungen gibt es jedoch in der Einschätzung, welcher Weg der effektivste ist. Während gemäßigtere Kräfte noch hoffen, durch strikte Maßnahmen schnell zum Normalzustand zurückkehren zu können, wollen skrupellosere Kapitalfreunde wie Trump oder Bolsonaro so wenig staatliche Beschränkungen wie möglich. Die durchaus berechtige Sorge um den Abbau von Grundrechten wird gerade von ihnen instrumentalisiert, um Wirtschaftsinteressen freien Lauf zu lassen.

In Deutschland besorgt dies die Springerpresse am offensivsten. Bereits Ende April sorgte sich Chefredakteur Julian Reichelt: »Unsere Wirtschaft ist schon jetzt so massiv und teilweise irreparabel geschädigt, dass unsere Regierung sich kaum noch erlauben kann, zuzugeben, in ihrer Schärfe überzogen zu haben.« (Bild, 27.4.2020) Seitdem fährt das Blatt eine gezielte Kampagne gegen die Coronapolitik der Bundesregierung. Systemkritisch ist das nicht, dient doch Springers Linie in erster Linie der Durchsetzung einer noch wirtschaftsfreundlicheren Politik, wie sie etwa ein Friedrich Merz (CDU) vertritt.

Bild leistet damit der Entstehung von Verschwörungsmythen und dem Leugnen der Virusgefahr Vorschub, wie sie auf der Straße bei den sogenannten Widerstandsdemos in Stuttgart und Berlin verbreitet werden. Dort wettern Leute gegen den »Mainstream«, während sie sich gleichzeitig auf coronaskeptische Berichte der auflagenstärksten Tageszeitung des Landes berufen können – wie auch einige der einflussreichsten Medien Deutschlands selbst »rot-grüner Mainstream« als rechten Kampfbegriff nutzen (vgl. Focus, 8.2.2020). Immer schon wurden mit diesem Gestus des Dagegenseins oppositionelle Stimmungen in der Bevölkerung eingefangen und für die Durchsetzung einer noch reaktionäreren Politik als der herrschenden ausgenutzt. Dass Bild dabei nicht offen Partei für die Coronademos ergreift, ist taktisch bedingt. Solange unklar ist, ob daraus eine Massenbewegung wird, wird sich das Blatt nicht eindeutig positionieren. Um so klarer und kritischer muss dagegen eine linke Presse sein.