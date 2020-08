Mutmaßlicher Agent vor Gericht

Frankfurt am Main. Vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt am Main hat am Dienstag der Prozess gegen einen mutmaßlichen indischen Agenten begonnen. Der 54jährige indische Staatsbürger soll laut Bundesanwaltschaft seit Januar 2015 in der Bundesrepublik für den Auslandsgeheimdienst seines Heimatlands Erkenntnisse zur Sikh-Opposition und zur politischen Bewegung für eine Loslösung Kaschmirs von Indien gesammelt haben. (AFP/jW)