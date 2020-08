Schwerin erlaubt wieder Tagestouristen

Schwerin. Mecklenburg-Vorpommern lässt auch Tagestouristen wieder ins Land. Das wegen der Coronapandemie im März verhängte Einreiseverbot für Kurzbesucher aus anderen Bundesländern soll Mitte kommender Woche aufgehoben werden. Das verlautete am Dienstag aus Teilnehmerkreisen der erweiterten Kabinettssitzung in Schwerin. Bislang drohten bei Tagesausflügen an die Küsten des Landes Bußgelder von bis zu 2.000 Euro. (dpa/jW)