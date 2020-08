Linke-Vorsitz: Bisherige Kochefs äußern sich

Berlin. Die Vorsitzenden der Linkspartei, Katja Kipping und Bernd Riexinger, wollen sich einem Bericht der Taz (Dienstagausgabe) zufolge am kommenden Montag dazu äußern, ob sie wieder für den Parteivorsitz kandidieren. Zuvor wollen beide ihre Entscheidung in den Parteigremien bekanntgeben. Der Parteivorstand trifft sich am Wochenende erstmals wieder zu einer Präsenzsitzung. Kipping und Riexinger führen die Linkspartei seit 2012. Beide hatten wiederholt erklärt, sie wollten sich zwei Monate vor dem Erfurter Parteitag im Oktober zu ihren Plänen äußern. (dpa/jW)