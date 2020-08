Brandenburg: AfD-Fraktion vorerst ohne Chef

Potsdam. Nach dem Parteiausschluss und dem Rücktritt des Landtagsabgeordneten Andreas Kalbitz will die AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag vorerst keinen neuen Vorsitzenden wählen. Die Fraktion werde vorerst von den Stellvertretern geführt, sagte Vizefraktionschef Steffen Kubitzki am Mittwoch im Landtag. Kalbitz werde an den nächsten drei Plenarsitzungen des Landtags nicht teilnehmen. »Er hat sich abgemeldet, und die Gründe dafür kenne ich nicht«, sagte Kubitzki. Kalbitz war am Freitag vergangener Woche vor dem Landgericht Berlin mit einem Eilantrag gegen seinen Rauswurf aus der AfD erfolglos geblieben. (dpa/jW)