Streik im Hafen Montreal ausgesetzt

Montreal. Die Gewerkschaft der seit dem 10. August im kanadischen Montreal unbefristet streikenden Hafenarbeiter hat eigenen Angaben zufolge mit der Unternehmerseite, der Maritime Employers Association (MEA), einen auf sieben Monate befristeten »Waffenstillstand« vereinbart. Wie der Sprecher der »Port of Montreal Longshoremen’s Union«, Michel Murray, mitteilte, ist der Umschlagbetrieb im Hafen am Sonntag früh um sieben Uhr Lokalzeit wieder aufgenommen worden. Die Streikpause soll für weitere Verhandlungen in dem seit 2018 schwelenden Tarifstreit genutzt werden. Murray zeigte sich zuversichtlich, bis zum Ende des Waffenstillstands am 20. März 2021 einen neuen Tarifvertrag erzielen zu können – vorsorglich ist dafür auch die Möglichkeit eines weiteren Schiedsverfahrens vereinbart worden. (bi)