Weniger Einkommen in der Krise

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa Auf Dauer von 60 Prozent des regulären Einkommens leben? Kurzarbeitergeld ist Teil der Krise

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes bis März 2022 verlängern. »Ich werde dem Koalitionsausschuss am Dienstag vorschlagen, dass wir die Brücke der Kurzarbeit zunächst über den Jahreswechsel hinaus verlängern und sie im Jahr 2021 dann Stück für Stück zurückführen«, kündigte Heil in einem Interview mit der FAZ (Montagausgabe) an. Ein Papier des Arbeitsministeriums sieht vor, die Erstattung der Sozialbeiträge für Unternehmen bis Ende März zu verlängern und dann bis April 2022 in halber Höhe weiterlaufen zu lassen. Heils Konzept soll am Dienstag im Koalitionsausschuss beraten werden.

Forderungen nach einer Verlängerung des Kurzarbeitergeldes sind seit geraumer Zeit zu vernehmen. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte die Debatte am 16. August ins Rollen gebracht. Was das Große und Ganze angeht, erhielt er Zustimmung auch von Teilen der CDU/CSU. Im Detail bahnte sich aber bereits Streit an.

Mit seinem Vorstoß wollte der frisch gekürte SPD-Kanzlerkandidat Scholz offenkundig für den kommenden Bundestagswahlkampf ein Thema vorlegen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wie auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zollten der Idee Respekt. Das Kurzarbeitergeld sei »als Instrument hilfreich«, erklärte Söder gegenüber dem Münchner Merkur am 17. August. Regierungssprecher Steffen Seibert gab die Einschätzung der Kanzlerin mit »grundsätzlich positiv« gegenüber der Verlängerung wieder.

Schon vor Scholz hatte sich DGB-Chef Reiner Hoffmann dafür ausgesprochen, die Regelung zu verlängern. Bereits am 9. August forderte er in einem Interview mit Bild am Sonntag, die aktuellen Bedingungen beim Kurzarbeitergeld bis März 2022 zu verlängern. »Jeder Kurzarbeiter ist ein Arbeitsloser weniger. Deshalb ist es wichtig, dass Unternehmen auch lange genug Kurzarbeitergeld beantragen können«, sagte er dort. Außerdem müsse das auf 60 Prozent vom Nettoentgelt (67 Prozent für Beschäftigte mit Kindern) weiterhin von den Betrieben aufgestockt werden, so der DGB-Vorsitzende.

Davon war in Scholz’ Vorschlag und den Kommentaren aus der CDU/CSU allerdings keine Rede. Bevor in der kommenden Woche der Koalitionsausschuss zusammenkommt, werden vielmehr bereits unterschiedliche Standpunkte bei der Ausgestaltung der künftigen Regelung deutlich. Während CDU/CSU-Fraktionsvize Carsten Linnemann ohnehin nichts von der Verlängerung hält, weil damit Geld umverteilt werde, »als ob es kein Morgen gäbe«, wie er der FAZ vom 17. August sagte, möchte der zustimmungswillige Teil der Union die Hürden beim Zugang zum Kurzarbeitergeld wieder höher legen: Nicht nur zehn Prozent einer Belegschaft – wie derzeit – dürften von Gehaltseinbußen betroffen sein, damit die Bundesanstalt für Arbeit Kurzarbeitergeld zahlt, sondern mindestens 30 Prozent – wie es vor der Coronapandemie üblich war, berichtete Business Insider am Sonntag.

Dort wurde auch eine weitere Bedingung kritisch hinterfragt: Dass Unternehmen während der Kurzarbeiterregelung nur dann ihren Anteil an den Sozialversicherungsbeiträgen zurückerstattet bekämen, wenn sie Weiterbildung anböten, dürfte in der Praxis schwer zu kontrollieren sein, hieß es, genauso wie die Qualität und Nutzung möglicher Angebote.

Unterdessen rechnet die Lufthansa fest mit der längeren Bezugsdauer von Kurzarbeitergeld für die Beschäftigten der bereits mit vielen Steuermilliarden subventionierten Airline. Sollte es bei einer Begrenzung der Regelung auf zwölf Monate bleiben und es keine Einigung mit den Gewerkschaften zu Kosteneinsparungen geben, so hieß es am 18. August auf tagesschau.de, bestehe das Risiko, dass »die erforderlichen Zielvorgaben zur weiteren Kostensenkung und Liquiditätssicherung nicht zu realisieren sind«. Möglicherweise schließen sich andere Großunternehmen dieser Einschätzung an.