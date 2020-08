Konkurrenz unter Ausbeutern

David Inderlied/dpa Monopole sind Profiteure des Schweinesystems. Protest am Firmensitz von Tönnies in Rheda-Wiedenbrück (20.6.2020)

Die Coronapandemie hat die Arbeitsverhältnisse in der Fleischindustrie in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung gerückt. Trotz zahlreicher Infektionen in Schlachthöfen und vorübergehender Schließung von einigen Betrieben blüht das Geschäft jedoch weiter.

Anfang August hatte das Statistische Bundesamt mitgeteilt: Im ersten Halbjahr 2020 wurden in der BRD 28,9 Millionen Tiere geschlachtet und 3,9 Millionen Tonnen Fleisch produziert. Damit bewegte sich die Produktion nur leicht unter dem Niveau im Vorjahreszeitraum – um konkret zu sein: Die Produktion fiel 0,6 Prozent niedriger aus.

Freddy Adjan, stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG), kommentierte die Zahlen: Die deutsche Fleischproduktion bleibe selbst in der Krise auf einem Rekordhoch. Diese Bilanz sei aber »auch durch ausbeuterische Lebens- und Arbeitsbedingungen Zehntausender osteuropäischer Werkvertragsarbeiter erkauft«. Das vom Bundeskabinett beschlossene Verbot von Werkverträgen und Leiharbeit in der Fleischindustrie müsse im September ohne Abstriche den Bundestag passieren.

Faire Löhne und gute Arbeitsbedingungen sind die Kernforderungen der Gewerkschaft; statt um wachsende Margen für die Unternehmer müsse es um einen Neustart in Branche gehen. Betriebe mit mehr als 50 Beschäftigten konnten ihren Umsatz im letzten Jahr um acht Prozent auf knapp 40 Milliarden Euro steigern. Allein im März 2020 konnte die Fleischindustrie trotz Pandemie einen Rekordumsatz von 3,9 Milliarden Euro verzeichnen – der »höchste Monatswert seit Bestehen der Erhebung«, so das Statistische Bundesamt. Diese Rekorde seien auf dem Rücken der Beschäftigten erzielt worden, so Adjan.

Nach Bekanntwerden der Arbeits- und Lebensbedingungen von Werkarbeitern des Fleischfabrikanten Clemens Tönnies gibt dieser sich geläutert. Für bis zu 3.000 Arbeiter wolle er Wohnungen bauen lassen und dabei tief in die Tasche greifen, heißt es in der Branchenzeitschrift Fleischwirtschaft. Bis zu 120 Millionen Euro wolle er für den Neubau von rund 1.500 Wohnungen ausgeben. Schon heute würde rund ein Drittel der Werkvertragsarbeiter in Wohnungen leben, die vom Konzern zur Verfügung gestellt werden; vor allem für sie sollen die Neubauten sein.

Dass Tönnies mit solchen Reformen auf den öffentlichen Druck reagiert, dürfte allerdings nur ein Teil der Wahrheit sein. Das Handelsblatt berichtete am 17. August, dem Fleischkonzern könnte es künftig schwerer fallen, Personal zu finden. Keine 20 Autominuten von der Konzernzentrale entfernt eröffnet Amazon ein neues Logistikzentrum, und der US-Konzern wirbt mit höheren Löhnen und besseren Arbeitsbedingungen. »Tönnies muss sich anstrengen, wenn er nicht ins Hintertreffen geraten will«, wird ein Gewerkschafter zitiert. Amazon zahle mit 11,61 Euro pro Stunde zwar noch immer keinen Branchentariflohn, hieß es demnach von Verdi; dennoch seien die Bedingungen besser als bei Tönnies. Amazon biete sogar einen kostenlosen Shuttleservice an, um die Beschäftigten in das Logistikzentrum zu bringen.

Mit einem Gesetz will Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zwar gegen Missstände vorgehen, aber Illusionen machen sich die Gewerkschafter nicht. Die Branche sei in den vergangenen Jahren sehr kreativ gewesen und habe immer wieder neue Schlupflöcher gefunden, um Gesetze zu umgehen und ihr Ausbeutungssystem zu perfektionieren, so Adjan.

Das beste Gesetz greift nicht, wenn die Einhaltung der Regeln nicht kontrolliert wird. In den zurückliegenden Jahren profitierte die Branche von laxen Kontrollen, wie die Antwort auf eine kleine Anfrage der Grünen-Fraktion im Bundestag zeigt. So legte beispielsweise in Thüringen in den Jahren zwischen 2014 und 2019 jede durchgeführte Kontrolle auch mindestens einen Verstoß offen; doch die Kontrollen wurden nicht intensiviert – sie wurden zurückgefahren. Geändert hat sich das erst mit der Pandemie. Wurden im gesamten Jahr 2019 nur 20 Kontrollen verzeichnet, waren es in diesem Jahr in den Monaten März bis Anfang Juli schon 27. Auch in weiteren Bundesländern wurden die Kontrollen verstärkt.