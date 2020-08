Faktenfrei und meinungsstark

Kay Nietfeld/dpa Beamte der Berliner Polizei am Montag vor einem Gebäude der Charité

Zwei Tage nach der Verlegung des russischen Politikers Alexej Nawalny von Omsk nach Berlin hat die Bundesregierung erklärt, man könne in dem Fall »mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit« von einem »Giftanschlag« ausgehen. Das sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Von der russischen Seite verlangte Seibert »volle Transparenz« bei der Aufklärung.

Als ein Journalist Nawalny als »Kanzlerinnengast« bezeichnete, stellte Seibert allerdings klar, dass sich Nawalny nicht als Gast der Bundesregierung in Berlin aufhalte. Es gebe »keine förmliche Einladung«. Transport und Unterbringung seien von »privater Seite« organisiert worden. Die Bundeskanzlerin habe auf Wunsch der Familie lediglich ihre Bereitschaft erklärt, Nawalny aus humanitären Gründen die Einreise zu ermöglichen.

Mit der von ihm festgestellten »Wahrscheinlichkeit« eines zuvor erfolgten Giftanschlages begründete Seibert die Bewachung Nawalnys durch das Bundeskriminalamt. Es sei »klar« gewesen, dass »nach seiner Ankunft hier Schutzmaßnahmen getroffen werden mussten«. Noch am Sonntag abend war unter Berufung auf »Regierungskreise« verbreitet worden, die Bewachung durch das BKA erfolge, weil das Amt für den Schutz von »ausländischen Gästen« der Bundesregierung zuständig sei.

Während Seibert eine direkte Schuldzuweisung vermied und Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am Montag sogar ausdrücklich auf das vorläufige Fehlen von medizinischen und kriminologischen »Fakten« hinwies, haben Vertreter mehrerer Bundestagsparteien am Wochenende und am Montag dem »Kreml« mehr oder weniger offen vorgeworfen, für die Vergiftung Nawalnys verantwortlich zu sein. Der Fall trage »eindeutig die Handschrift des russischen Regimes«, sagte der FDP-Abgeordnete Bijan Djir-Sarai den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft (Montagausgaben). Er forderte »konkrete personenbezogene Sanktionen gegen die Hintermänner«. Nils Schmid, außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, sagte: »Wir dürfen uns keine Illusionen machen: Putin ist bereit, für den Machterhalt über Leichen zu gehen.« Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt erklärte, Russland sei »kein vertrauenswürdiger Partner«. Der außenpolitische Sprecher der Grünen, Omid Nouripour, forderte die Bundesregierung auf, über die EU-Ratspräsidentschaft eine »europäische Linie« in dem Fall zu koordinieren.

Nawalny war am Donnerstag auf einem Flug von Sibirien nach Moskau zusammengebrochen. Derzeit befindet er sich in einem künstlichen Koma. Die Ärzte in Omsk hatten erklärt, bei ihren Untersuchungen keine Spuren von Gift im Körper Nawalnys gefunden zu haben. Der stellvertretende Klinikleiter Anatoli Kalinitschenko unterstrich am Montag noch einmal, dass keine giftige Substanz gefunden worden sei. Er berief sich dabei auf die Befunde zweier Labore in Omsk und Moskau. In Nawalnys Umfeld wuchs am Montag allem Anschein nach das Bedürfnis, einen möglicherweise gleichlautenden Befund durch das deutsche Krankenhaus vorab »einzuordnen«: Nawalnys Vertraute Ljubow Sobol sagte dem Spiegel, die russischen Sicherheitsbehörden hätten »lange auf Zeit gespielt, bis das Gift wohl nicht mehr in Nawalnys Körper nachweisbar war. Dann erst konnte er ausgeflogen werden nach Berlin.«

Über den weiteren Umgang mit dem Fall scheint das Nawalny-Lager nicht einig zu sein. Am Sonntag abend hatte der Filmproduzent Jaka Bizilj, der den Flug nach Berlin organisiert hatte, gegenüber Bild geäußert, er gehe davon aus, dass Nawalny überleben, aber für mindestens ein oder zwei Monate »aus dem politischen Gefecht« sein werde. Am Montag rief ihn Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch zur Ordnung: Niemand habe im Moment Zugang zu Informationen über den Zustand Nawalnys – schon gar nicht jemand, der nicht zur Familie gehöre. »Die Familie Alexejs hat niemanden beauftragt, der Presse etwas mitzuteilen über seine Gesundheit«, schrieb sie im Messengerdienst Telegram.

Am späten Montag nachmittag verbreitete die Pressestelle der Charité eine Mitteilung, in der es hieß, dass nach eingehenden Untersuchungen Hinweise auf eine »Intoxikation« Nawalnys »durch eine Substanz aus der Wirkstoffgruppe der Cholinesterase-Hemmer« vorliegen. Es sei eine »breitgefächerte Analytik« veranlasst worden, um zu klären, um welche Substanz es sich konkret handele. Derzeit werde Nawalny mit dem Gegenmittel Atropin behandelt.