Erwerbslosigkeit von Pflegekräften nimmt zu

Nürnberg. In der Coronakrise ist auch die Erwerbslosigkeit von Pflegekräften gestiegen. In der Altenpflege erhöhte sich die Zahl der erwerbslosen deutschen Beschäftigten seit dem Jahreswechsel bis Ende Juni um 27 Prozent auf etwa 27.700, bei den ausländischen um 37 Prozent auf rund 10.000, wie die Bundesagentur für Arbeit am Montag in Nürnberg mitteilte. In der Krankenpflege stieg die Zahl der Erwerbslosen demnach um 23 Prozent auf fast 9.000 deutsche Beschäftigte, bei den ausländischen Kräften um 28 Prozent auf knapp 3.900. (dpa/jW)