Roman einer Vergessenen

imago stock&people Bankenpanik: Eine Menschenmenge vor der Sparkasse auf dem Berliner Mühlendamm (13.7.1931)

Wir schreiben das Jahr 1931: In Deutschland sowie in Österreich bestimmen Massenarbeitslosigkeit, Verelendung und politische Radikalisierung den Alltag. Nach dem großen Börsencrash von 1929 ist eingetreten, was die Finanzwelt befürchtet hatte: Die Weltwirtschaftskrise fordert auch unter soliden Unternehmen ihre Opfer. Der angesehene Berliner Bankier Ernst von Ufermann, Protagonist des Romans »Leben verboten!«, steht unmittelbar vor der Pleite. Gestresst von seinen geschäftlichen Problemen, hat er »kaum eine ruhige Stunde mehr«. Auch sein Privatleben ist nicht einfach: »(…) nach dreiundzwanzig Jahren glücklicher Ehe kriegt man es auch einmal satt«. Um Gerüchte über Zahlungsunfähigkeit zu beseitigen, will er in Frankfurt am Main um einen neuen Kredit nachsuchen. Auf dem Flughafen werden ihm Pass und Flugticket gestohlen, so dass er nicht abfliegen kann. Während er durch die Gegend läuft, ohne zu Hause Bescheid zu geben, ergreift ihn der Gedanke an eine ungeahnte Freiheit. Am nächsten Tag nimmt das Schicksal seinen Lauf: Er erfährt, dass das Flugzeug, mit dem er fliegen wollte, abgestürzt ist und alle Passagiere verbrannt sind. Da beschließt Ufermann, eine neue Identität anzunehmen, um seiner Situation zu entrinnen. Er taucht unter, während seiner Ehefrau dank seiner Lebensversicherung eine hohe Geldsumme ausgezahlt wird: Das Bankhaus ist gerettet, die Gattin versorgt.

Für ihn selbst ist nunmehr »Leben verboten!« Ein wahres Abenteuer beginnt. Im Kino lernt er eine Prostituierte kennen, die ihn mit dem »Führer« einer zwielichtigen Bande – »jeder ein Soldat und Feldherr auf einmal, jeder voll von beinahe militärischem Gehorsam« – bekannt macht. Von diesem erhält er einen gefälschten Pass und muss als Gegenleistung ein dubioses Paket nach Wien bringen. Im Zug dorthin entdeckt er im 3.-Klasse-Abteil eine andere Welt: arme Menschen voller Empathie und Hilfsbereitschaft. In Wien hingegen, wo er von einer Bande namens »Windjacken«, die allesamt Burschenschaftler sind, empfangen wird, lernt er im Schatten des Hakenkreuzes Gewalt, Nötigung und Erpressung kennen. Was nun folgt, ist ein Politthriller und eine psychologische Studie zugleich, die mit den literarischen Mitteln der Kolportage arbeitet. Lazars Blick auf Wiens Austrofaschismus und auf Berlins »Nationalsozialismus«, auf Erwerbslose und Nazischläger, auf Täuschung und Verrohung ist hellsichtig, die Geschichte spannend erzählt. Das Buch kann als Parabel auf die politischen Krisen in Berlin und Wien zu Beginn der 1930er Jahre gelesen werden, wie der Herausgeber Johann Sonnleitner in seinem aufschlussreichen Nachwort vermittelt.

Geschrieben wurde der Roman von einer Autorin, die lange vergessen war: Maria Lazar. 1895 in Wien geboren, wuchs sie als jüngstes von acht Kindern in einer großbürgerlichen Familie auf, in der sie sich als »unerwünschter Spätling« oft zurückgesetzt fühlte. Ihre ältere Schwester Auguste Lazar, die Mitbegründerin der sozialistischen Kinder- und Jugendliteratur in Deutschland, attestierte Maria von klein auf einen »unzähmbaren Drang nach absoluter persönlicher Freiheit«. Als Jugendliche schrieb Maria Lazar Gedichte gegen den Krieg und las Sigmund Freud. Schon als junge Frau war es ihr wichtig, Kritik zu üben: »unbarmherzig und gerecht«. Maria besuchte die Eugenie-Schwarzwald-Schule, die ihr Schreiben förderte. Nach der Matura studierte sie Philosophie und Geschichte, verkehrte im Literatencafé »Herrenhof« und arbeitete als Lehrerin, Übersetzerin und Journalistin. 1920 schrieb sie den autobiographisch gefärbten Roman »Die Vergiftung«, der in Form eines Mutter-Tochter-Konflikts das bürgerliche Familienleben kritisiert. Ihrem Drama »Der Henker« über blinden Gehorsam, uraufgeführt 1921, war wegen des expressionistischen Stils und der psychoanalytischen Sichtweise wenig Resonanz beschieden. Ein erster Erfolg wurde der unter Lazars Pseudonym Esther Grenen erschienene Roman »Der Fall Rist«. Es folgten »Veritas verhext die Stadt« über die Macht der Vorurteile, »Der blinde Passagier« über die Haltung gegenüber Geflüchteten und das Antikriegsstück »Nebel von Dybern«, das von den Nazis dann sofort verboten wurde. Mit ihrer 1924 geborenen Tochter aus einer kurzen Ehe verließ sie bereits 1933 Österreich, angewidert vom aufkeimenden Austrofaschismus. Sie emigrierte nach Dänemark, wohnte mit Helene Weigel und Bert Brecht im Haus der Schriftstellerin Karin Michaëlis und schrieb für dänische Zeitungen.

Lange Zeit waren die Bücher der bereits 1948 in Stockholm gestorbenen Autorin vergessen. Dem Verlag DVB – Das vergessene Buch ist es zu verdanken, dass nunmehr Maria Lazars Werk »Leben verboten!« erschienen ist – eine literarische Entdeckung.