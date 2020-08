»Mit deutschen Waffen: Krieg in Kurdistan«. Infoveranstaltung über die aktuelle Lage in Kurdistan, laufende Militäroperationen im Nordirak und die deutschen Rüstungsexporte in die Türkei. Mit einer Vertretung von Ceni, dem »Kurdischen Frauenbüro für den Frieden« und von Civaka Azad, dem »Kurdischen Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit«. Montag, 24.8., 19 Uhr, Im Hof der Roten Insel, Mansteinstraße. 10, Berlin. Aufrufer: Rheinmetall entwaffnen, Interventionistische Linke Berlin

»Freiheit oder Vernichtung – Der Mittlere Osten im Fokus«. Livestream zu dem Workshop mit Nilüfer Koc und Miriam (Women Defend Rojava), der im Rahmen von »Rheinmetall entwaffnen!« stattfindet. Montag, 24.8., 20 Uhr, über Link: https://kurzelinks.de/middle-east

Der Workshop findet in deutscher Sprache statt, es wird ins Englische übersetzt. Veranstalter: Rheinmetall entwaffnen!

»Schluss mit der Staatshomophobie in Polen«. Demonstration angesichts der dramatischen Lage von LGBT in Polen. Mit Achim Kessler (Die Linke). Montag, 24.8., 19 Uhr, An der Hauptwache, Frankfurt a. M. Aufrufer: Frankfurter Bündnis für Akzeptanz und Vielfalt



»Zur aktuellen Militärstrategie der VR Chinas«. Vortrag von Generalmajor a. D. Heinz Bilan, Mittwoch, 26.8., 18 Uhr, Villa Davignon, Friedrich-Ebert-Straße 77, Leipzig. Veranstalter: Rotfuchs RG Leipzig, Marx. Forum



Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.