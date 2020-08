Nachschlag: In der Postpandemie

Hendrik Schmidt/dpa Nur noch kurz die Livemusik retten: Tim Bendzko und Band in der Arena Leipzig (22.8.2020)

Es müssen wirklich beinharte Fans sein, die sich hier als Probanden zur Verfügung gestellt haben. 1.400 Menschen kamen am Sonnabend in die Arena Leipzig, 4.200 hätten teilnehmen können. Sie erwartete ein Liveauftritt von Tim Bendzko. Nicht, dass die poppigen Schmachtfetzen des Schwiegermutterlieblings nicht schon schlimm genug wären: Die Zuschauer mussten schon am Morgen vor Ort sein, einen Coronatest machen, sich mit Contact Tracern und Masken ausstatten lassen – und geschlagene acht Stunden so tun, als wären sie auf einem Konzert in der Postpandemie. Alles unter wissenschaftlicher Beobachtung: Fluoreszierendes Desinfektionsmittel sollte sichtbar machen, welche Flächen besonders oft angefasst werden, auch der Flug von Aerosolen wurde untersucht. In einigen Wochen wollen die Forscher anhand der Studie »Restart-19« Ergebnisse liefern, wie Liveauftritte wieder möglich sein könnten. Wenn so die Zukunft von Konzerten aussehen soll, na dann, prost Mahlzeit. (mme)