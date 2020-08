Vorbeugende Drohungen

Dmitri Lovetsky/AP/dpa Nationalistische Beflaggung: Lukaschenko wird die Opposition nicht die Machtfrage stellen lassen (Minsk, 23.8.2020)

Aktuell wörtlich zu nehmen sind die Erklärungen von Alexander Lukaschenko über das »Panzerkettenrasseln« der NATO an der Grenze seines Landes wohl nicht. Gegenstandslos sind sie aber auch nicht. Lukaschenko zitierte das NATO-Manöver »Defender 2020« vom Frühjahr: Das sah erstmals vor, nicht mehr nur eine Brigade aus den USA nach Polen zu verlegen, sondern gleich eine ganze Division. Dann kam die Pandemie dazwischen, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Erst in der vergangenen Woche endete ein gemeinsames Manöver von 6.500 polnischen und US-Streitkräften auf dem Übungsgelände in Drawsko Pomorskie – das liegt allerdings im Westen des Landes, über 600 Kilometer von der Grenze entfernt. Zu weit für einen Überraschungsangriff.

Entsprechend sind die Manöver, die Lukaschenko im an Polen und Litauen grenzenden Bezirk Grodno angeordnet hat, auch eher politische Erklärungen. Erstens eine des Präsidenten an die eigene Bevölkerung: dass Lukaschenko der aus dem Westen unterstützten Opposition nicht erlauben wird, die Machtfrage zu stellen. Und zweitens eine Russlands an die NATO: Sie daran zu erinnern, dass Belarus im Falle einer Bedrohung des Unionsstaates mit Russland im vollen Einklang mit dem Wortlaut dieses Abkommens von Moskau unterstützt werden wird – der Blitzkrieg also besser ausfallen sollte. Ein der jetzt eingetretenen Lage sehr ähnliches Szenario lag übrigens dem russisch-belarussischen Manöver »Sapad 2017« vor drei Jahren zugrunde, bei dem sich der Westen lautstark beschwerte, nicht zur Beobachtung eingeladen worden zu sein.

Lukaschenkos martialische Rhetorik hat noch eine dritte Dimension. Indem er die Proteste geopolitisch auflädt, sucht er einer Entwicklung zuvorzukommen, die noch eintreten könnte, wenn man die Dinge jetzt laufenließe: Dass die Opposition dasselbe tut und die Unzufriedenheit mit der wirtschaftlichen Lage im Lande und mit dem Wahlergebnis ihrerseits in antirussische Bahnen zu lenken sucht. Anzeichen dafür gibt es: die Allgegenwart der weiß-rot-weißen Fahne der kurzlebigen »Belarussischen Volkrepublik« von 1918, die die »weißruthenischen« Nazikollaborateure während der Besatzungszeit und nach 1991 die belarussischen Nationalisten wieder ausgruben. Außerdem hatten drei der sieben Mitglieder von Swetlana Tichanowskajas »Koordinationsrat für die Machtübergabe« im Frühsommer ein nationalistisches Manifest unterzeichnet, das den Seitenwechsel von Belarus in Richtung EU und NATO nach ukrainischem Vorbild forderte.

Tichanowskaja hat sich zwar davon distanziert – noch ist der Bruch mit Russland in Belarus wohl nicht mehrheitsfähig. Aber das kann sich ändern. Die EU stellt derweilen (vorerst) 53 Millionen Euro für die »belarussische Zivilgesellschaft« bereit. Sie spielt auf Zeit. Einmischung ist das natürlich nicht.