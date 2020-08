CDU-Kreisverband hält an Amthor fest

Anklam. Der wegen seiner Lobbyarbeit für ein IT-Unternehmen aus den USA in die Kritik geratene Abgeordnete Philipp Amthor soll nach dem Willen des Kreisvorstands der CDU Vorpommern-Greifswald wieder in den Bundestag einziehen. Wie ein Verbandssprecher am Sonntag in Greifswald sagte, beschloss der Kreisvorstand einstimmig, den 27jährigen erneut der Mitgliederversammlung als Kandidaten für den Wahlkreis 16 (Mecklenburgische Seenplatte I – Vorpommern-Greifswald II) vorzuschlagen. Der Vorstand habe bereits am Freitag abend getagt. (dpa/jW)