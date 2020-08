Viele Reisebüros versenden Newsletter, in denen sie ihre Kunden auf »virtuelle Fernreisen« schicken, um sie bei der Stange zu halten für einen »Tag X«, an dem es wieder losgehen wird. Unser Chef Udo nicht. Wir wollen ihm einen Überraschungsbesuch abstatten, fahren mit einem »Quer durchs Land«-Ticket mit fünfmal umsteigen nach Plauen, aber dann: Schock! An der Tür hängt ein Schild: »Wegen Geschäftsaufgabe geschlossen.«

Ich habe mir bei der Hitze eine Blase gelaufen. »Hast du ’n Pflaster, Rossi?« – »Das gibt’s doch gar nicht! Der hat dichtgemacht! Ohne uns Bescheid zu sagen!« – »Ob du ’n Pflaster mithast …« – »Das glaub’ ich nicht …!« Roswitha kramt in ihrer Tasche nach dem Telefon. »Udo?! Sache mol, was les iesch da an dene Türe?! – Nu! Wat heest’n hier … Na, also weeste, wat heeßt hier, iesch soll miesch mitm Arsch mol umdrehe?« Schräg gegenüber, auf der anderen Straßenseite, öffnet sich eine Ladentür, Udo tritt hervor, grinst, winkt uns zu sich und geht wieder rein. »Udos Probierstübchen. Sächsische und internationale Küche« steht über dem Schaufenster. Oha! Deshalb hat er uns zur Gastroschulung nach Wien geschickt, jetzt dürfen wir … doch nicht etwa …?! Kochen?! Servieren?! Scheiße!! »Rossi, wir hauen ab!« Ich zupfe nervös an ihrer Bluse. »Schnell, da kommt gerade ein Bus …« Sie ignoriert mich und überquert entschlossen die Straße. Ich doof hinterher.

»Mädels, ich musste die Reißleine ziehen«, erklärt uns Udo. »Das wird nüscht mehr mit dem Tourismus. Wir machen jetzt hier ›Kochen gegen rechts‹.« – »Waaas?« schreie ich. »Vergiss es, ich klopp mich nicht mit Nazis, nicht für das Geld …« – »Was für Geld, Maxi? Der Laden muss doch erst mal anlaufen. Also, passt uff, wir starten mit ’ner afrikanischen Woche. Ihr braucht bloß Gläser uffzuschrauben und ’n büsschen vorfeinern mit frischem Koriander und so, ihr wisst schon.« Udo drückt Roswitha ein Glas mit einer gelben Substanz in die Hand: »Afrikanischer Erdnusseintopf«. »O. k., Udo«, sagt Roswitha streng. »Maxi braucht ein Pflaster, und ich wärm’ jetzt das Zeug hier auf. Aber danach reden wir!«

Zutaten für vier Personen: ein halber Weißkohl, zwei Möhren, zwei TL Cayennepfeffer, ein TL Thymian, ein halber TL scharfes Paprikapulver, ein EL Senf, eine kleine Dose Kidneybohnen, eine Dose Mais, eine Paprikaschote, vier EL Erdnussbutter, eine Packung passierte Tomaten, 250 ml Gemüsebrühe, ein EL Kreuzkümmel, eine mittelgroße Zwiebel, Mangosaft, Salz, Pfeffer, Speiseöl.

Weißkohl, Paprikaschote, Zwiebeln und Möhren kleinschneiden. Kohl und Möhren vorgaren, Zwiebel- und Paprikastücke separat in Öl anschwitzen. Kreuzkümmel, Cayennepfeffer und Senf dazugeben und kurz mit anbraten. Passierte Tomaten und die Brühe hinzugeben. Alles fünf Minuten auf kleiner Stufe köcheln lassen. Thymian, Erdnussbutter und Paprikapulver dazugeben und gut durchrühren. Zum Schluss kommen Mais und Kidneybohnen, der Kohl und die Möhren rein. Das Ganze noch mal ein paar Minuten köcheln lassen. Sobald alle Zutaten heiß sind, mit Mangosaft, Salz und viel Pfeffer abschmecken.

»Und?« Udo blitzt uns aufmunternd an. »Jo, hm, brennt ’n bisschen. Scharf links, würd’ ich sagen!«