Die erste Tat

Seit spätestens 1944 rechnete die Viet Minh, die aus Kommunisten und Nationalisten zusammengeschlossene Bewegung für die Unabhängigkeit Vietnams, die gegen die japanische Armee und die mit ihr kollaborierende Vichy-französische Kolonialmacht kämpfte, mit der Übernahme der Macht im Zuge einer Niederlage Japans im Zweiten Weltkrieg. Im Sommer 1945 war es soweit. Am 19. August besetzten lokale Viet-Minh-Kader kampflos die strategischen Schlüsselstellen Hanois. Sechs Tage später dankte Kaiser Bao Dai als Oberhaupt des erst im März geschaffenen japanischen Satellitenstaates, des Kaiserreichs Vietnam, ab. Am 2. September 1945 rief Ho Chi Minh, der politische Führer der Viet Minh, in Hanoi die Demokratische Republik Vietnam aus.

Die Augustrevolution markierte den Sieg der nationalen Befreiungsbewegung und setzte der ein Jahrhundert zuvor von Frankreich errichteten Kolonialherrschaft ein Ende. Es war das erste Mal, dass so etwas in einem kolonial unterjochten Land gelang. Maßgeblichen Anteil daran trug die Kommunistische Partei Vietnams. Auf ihre Initiative hin hatte sich im Mai 1941 die Viet Minh gegründet, ein breites nationales Bündnis, das Kräfte der nationalen Bourgeoisie und selbst Angehörige der Notabeln und Mandarine des niederen und höheren Feudaladels einschloss.

Vorläufiger Sieg

Der Erfolg ist untrennbar verbunden mit Ho Chi Minh, der seit 1924 die Bildung der Partei vorbereitet hatte und mit ihrer Gründung am 3. Februar 1930 entscheidende Bedingungen für den antikolonialen Kampf schuf. Ho hatte in den 1920ern Genossen zum Studium an die Militärakademie der Roten Armee in Moskau und an die von Chiang Kai-shek geleitete Whampoa-Militärakademie bei Kanton in der Republik China delegiert, an der u. a. sowjetische Militärs zur Zeit der Ersten Einheitsfront zwischen Chiangs Partei Guomindang und der Kommunistischen Partei Chinas Kadetten ausbildeten. Ho selbst besuchte in Moskau Vorlesungen zu militärischen Fragen. Die Absolventen formierten 1930/31 während des Bauernaufstandes in Zentralvietnam Rote Garden, die Basis der späteren Volksarmee, deren erste Einheit, eine 34 Mann zählende »Brigade bewaffneter Propaganda für die Befreiung Vietnams«, Ho Chi Minh am 22. Dezember 1944 in den Wäldern von Cao Bang im Nordosten des Landes aufstellte.

Dort, im unzugänglichen Norden baute die Viet Minh einen militärischen Rückzugsraum auf, um gegen die französisch-japanische Doppelherrschaft bestehen zu können. Mehrere französische Militär- und Geheimdienstoperationen vermochten nicht, die auch von der Republik China unterstützte Unabhängigkeitsbewegung zu schwächen. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs hin hatte die Viet Minh in ganz Vietnam Hunderte lokaler »Komitees der nationalen Rettung« gegründet, mit denen mehrere zehntausend Unterstützer mobilisiert werden konnten. Bis zum März 1945 konnte die Guerilla ihren Aktionsradius bis nach Thai Nguyen, dem Tor zum Delta des Roten Flusses, ausdehnen.

Nach der Kapitulation Japans beanspruchte Frankreich Indochina erneut für sich. Bereits im Januar/Februar 1944 hatten Vertreter des »Freien Frankreich« unter Charles de Gaulle auf einer Konferenz in Brazzaville, damals Hauptstadt von Französisch-Äquatorialafrika, festgelegt, die Souveränität über sämtliche kolonialen Besitzungen erhalten beziehungsweise wiedererlangen zu wollen. Im August 1945 ernannte de Gaulle Georges Thierry d’Argenlieu zum Generalgouverneur von Indochina. Schon im Mai 1945 hatte US-Präsident Harry S. Truman der französischen Regierung die Zusicherung erteilt, dass die USA die Souveränität Frankreichs über Indochina anerkennen und unterstützen würden. Nun hatte aber die Viet Minh die Kontrolle in Teilen Vietnams übernommen. In Abstimmung mit den Alliierten besetzten chinesische Guomindang-Truppen das Land bis zum 16. Breitengrad. Südlich davon waren britische Truppen bis zum Eintreffen französischer Kräfte stationiert. In der chinesischen Besatzungszone konnte die Viet Minh ungehindert agieren. Frankreich erkannte zwar die Unabhängigkeit der Demokratischen Republik Vietnam im März 1946 zunächst an; als aber die chinesischen Truppen im September abzogen, war jeder Hinderungsgrund entfallen, wieder über ganz Vietnam sein Kolonialregime zu errichten. Den willkommenen Vorwand für ein militärisches Eingreifen lieferte im November ein Streit um die Kontrolle des Hafens von Haiphong. Bei diesem »Zwischenfall« starben mehrere tausend Menschen.

Die Eskalation in Haiphong überzeugte die Führung der Viet Minh, dass ein militärischer Konflikt mit der Kolonialmacht unausweichlich sei, und sie begann daraufhin mit dem Aufbau von Guerillastrukturen. Als die Verhandlungen mit den Franzosen endgültig scheiterten, nahm die Viet Minh am 19. Dezember 1946 den Kampf gegen die Fremdherrschaft mit einem Angriff auf die französische Garnison in Hanoi auf. Dies war der Beginn des Indochinakriegs, der bis zum glorreichen Sieg der Viet Minh bei der Schlacht von Dien Bien Phu im Mai 1954 dauern sollte. Erst danach war Frankreich zu Friedensverhandlungen bereit. Auf der Genfer Konferenz vom 21. Juli 1954 wurde die temporäre Teilung Vietnams entlang des 17. Breitengrades in einen nördlichen und südlichen Teil beschlossen. Die Viet Minh übernahmen die Kontrolle über den nördlichen Teil am 11. Oktober 1954. Südlich davon wurde ein »Staat Vietnam« (ab 1955 Repu­blik Vietnam) installiert, dessen autoritäre antikommunistische Regierung unter Ngo Dinh Diem von den USA unterstützt wurde, die den Haushalt des Vasallenstaates erheblich subventionierten. Es sollten weitere 22 Jahre vergehen und ein weiterer, noch blutigerer Krieg, diesmal gegen die USA, bis das Land endlich geeint war. Am 1. Mai 1975 endete der Vietnamkrieg mit der Eroberung der südvietnamesischen Hauptstadt Saigon durch Truppen aus dem Norden. Am 2. Juli 1976 erfolgte die Wiedervereinigung zur »Sozialistischen Republik Vietnam«.

Beispielgebende Revolution

Die vietnamesische Revolution vom August 1945 übte großen Einfluss auf den nationalen Befreiungskampf in Asien, Afrika und Lateinamerika aus. Die vietnamesischen Erfahrungen im Kampf um die Unabhängigkeit trugen mit dazu bei, dass sich danach in Afrika – so in Angola, Mosambik, Äthiopien und der Volksrepublik Kongo (Hauptstadt Brazzaville) – unter dem Einfluss der sozialistischen Staaten in Osteuropa sowie Kubas in den 1970/80er Jahren revolutionär-demokratische Parteien formierten, die eine sozialistische Orientierung als Ziel ihrer sozialen Befreiung verkündeten. Mit der sozialistischen Niederlage in Osteuropa 1989/90 verloren diese Parteien ihren Rückhalt, der politische, wirtschaftliche und militärische Unterstützung eingeschlossen hatte, und gingen auf sozialdemokratische Positionen über, wenn sie nicht überhaupt nach rechts abdrifteten. Die Partei Ho Chi Minhs und seiner Nachfolger hat sich nicht gewendet. Sie zählt heute 3,6 Millionen Mitglieder. Unter ihrer Führung verfolgt Vietnam weiter seinen sozialistischen Weg.