Mitbestimmung unter Feuer

Uwe Anspach/dpa Geht es nach SAP, darf die Gewerkschaft Kontrolleure nicht mehr bestimmen, sondern nur noch vorschlagen

Mitbestimmung ist nicht gleich Mitbestimmung. Zumindest wollen dies immer mehr Unternehmen weismachen und setzen dabei auf die Unterstützung durch Politik und Justiz. Mit schlechtem Beispiel voran geht der deutsche Softwareriese SAP. Der »Vorzeigekonzern« mit Sitz im baden-württembergischen Walldorf hatte 2014 seine Rechtsform von einer deutschen in eine Europäische Aktiengesellschaft (SE) umgewandelt, für die weniger strenge Regeln der innerbetrieblichen Demokratie gelten. Dabei wurde die Zahl der Sitze im Aufsichtsrat von 16 auf aktuell 18 erhöht. Die Hälfte davon, also neun, waren bisher von Vertretern der Beschäftigten zu besetzen, davon wiederum zwei von den Gewerkschaften, die dafür häufig Funktionäre oder externe Mitglieder nominieren.

Allerdings soll sich das ändern und das Gremium nach einer bei SAP geschlossenen »Beteiligungsvereinbarung« künftig auf zwölf Sitze reduziert werden. Damit sollen das ausschließliche Vorschlagsrecht der Gewerkschaften für diese zwei Plätze und die Bestellung der fraglichen Kandidaten in einem separaten Wahlgang entfallen. Statt dessen dürften die Gewerkschaften nur mehr Wahlvorschläge für die Aufsichtsratsmitglieder der Mitarbeiter unterbreiten, ein getrennter Wahlgang fände aber nicht statt. In der Konsequenz, gerade vor dem Hintergrund der verkleinerten Sitzanzahl, drohen die Gewerkschaften damit komplett aus dem Aufsichtsrat verdrängt zu werden. Erfahrungsgemäß gibt die Belegschaft den Kollegen aus dem Betrieb den Vorzug.

Die IG Metall und Verdi halten besagte Regelung für unwirksam und haben dagegen Klage erhoben. Unter anderem berufen sie sich auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1979. Demnach erleichtere es die fragliche gesetzliche Vorschrift, »auch auf der Arbeitnehmerseite besonders qualifizierte Vertreter zu entsenden, und erscheint namentlich geeignet, einem (…) ›Betriebsegoismus‹ entgegenzuwirken oder diesen doch zumindest abzumildern«. Außerdem machen die Kläger Bestandschutz geltend. Nach dem Wortlaut des SE-Beteiligungsgesetzes (SEBG) müsse in puncto Mitbestimmung »im Fall einer durch Umwandlung gegründeten SE in bezug auf alle Komponenten der Arbeitnehmerbeteiligung zumindest das gleiche Ausmaß gewährleistet werden, das in der Gesellschaft besteht, die in eine SE umgewandelt werden soll«.

Die unteren Instanzen haben das Begehren durchweg abgewiesen, weshalb der Fall beim Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt landete. Am Dienstag erfolgte dessen Entscheid, mit dem die juristische Auseinandersetzung in die Verlängerung geht. Zwar bestätigte der Erste Senat die Auffassung, wonach Unternehmen nach deutschem SE-Recht auch nach Umwandlung in eine Europäische Aktiengesellschaft die gesicherten Sitze für Gewerkschaftsvertreter im Aufsichtsrat nicht abschaffen dürfen. Allerdings rief der BAG den Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg zur Prüfung dieser Rechtsauslegung an. Für den Senat sei »entscheidungserheblich, ob dieses Verständnis des nationalen Rechts« mit den fraglichen Bestimmungen auf EU-Ebene vereinbar sei, teilte das Gericht mit.

Die Beschwerdeführer werten die Entscheidung als wichtigen Etappensieg. Der Versuch, die deutsche Mitbestimmung über eine Vereinbarung bei Umwandlung in eine Europäische Aktiengesellschaft (SE) auszuhebeln, ist zu Recht als europarechtlich relevant eingestuft worden«, befand Verdi-Bundesvorstandsmitglied Christoph Meister in einer Stellungnahme. Die Frage, ob Gewerkschaftssitze in Aufsichtsräten zu den Komponenten der Mitbestimmung in Deutschland gehören, werde dabei »im Mittelpunkt« stehen. Über einen »guten Tag« für Beschäftigte und Gewerkschaften freute sich die Zweite Vorsitzende der IG Metall, Christiane Benner. »Die Vorlage an den EuGH ist folgerichtig«, sagte sie am Mittwoch in Frankfurt am Main. »Unabhängig davon sind der europäische und der nationale Gesetzgeber gefordert, vorhandene Lücken in den Gesetzen zu schließen, um weiteren Raubbau an der Mitbestimmung zu unterbinden.«

In dieser Hinsicht gibt es aus Sicht der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung allerhand zu tun. Nach einer Untersuchung des angeschlossenen Instituts für Mitbestimmung und Unternehmensführung (I. M. U.) können »mindestens 1,4 Millionen Beschäftigte« in Deutschland ihr Recht auf paritätische Mitbestimmung im Aufsichtsrat durch überbetriebliche Beschäftigtenvertreter nicht ausüben, »weil ihre Arbeitgeber Rechtslücken für eine legale Umgehung ausnutzen«. Dabei hätten drei Viertel der Fälle von »legaler Mitbestimmungsvermeidung« einen europarechtlichen Bezug. Allein rund 370.000 Beschäftigte werden demnach ihrer Rechte durch Umwandlung in eine SE beraubt. Gegenüber junge Welt äußerte sich Studienautor Sebastian Sick am Donnerstag »optimistisch«, dass der EuGH im Sinne der Gewerkschaften urteilen wird. Erst kürzlich habe das Gericht im Fall der Tui AG die deutsche Mitbestimmung als »im vollen Umfang für europarechtskonform« bestätigt.