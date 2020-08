Lufthansa: Millionen Kunden warten auf Geld

Frankfurt am Main. Rund 1,4 Millionen Kunden des Lufthansa-Konzerns warten immer noch auf Ticketerstattungen für Flüge, die in der Coronakrise storniert worden sind. Das Unternehmen hat im laufenden Jahr 2,3 Milliarden Euro an 5,4 Millionen Kunden ausgezahlt, teilte die Airline am Freitag mit. Nach dem Zusammenbruch des Luftverkehrs im März hatte die Lufthansa automatische Erstattungsprozesse abgestellt und auf Einzelfallprüfungen bestanden. Zudem versuchte sie, die Kunden mit Gutscheinen abzuspeisen. Das Vorgehen löste scharfe Kritik von Verbraucherschützern und Anzeigen bei den Luftaufsichtsbehörden aus. (dpa/jW)