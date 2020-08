Bahn will Konzern zerschlagen

Armin Weigel/dpa Das Management der Bahn will die Gütersparte für Privatanbieter öffnen

Der Vorstand der Deutsche Bahn AG hat inmitten der Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft EVG die Bombe platzen lassen. Noch am Vormittag hieß es aus der Konzernzentrale in Frankfurt am Main: »Die Verhandlungen wurden nach fünf intensiven und konstruktiven Tagen heute unterbrochen. In den nächsten Tagen wird der Stand in den jeweiligen Gremien bewertet.« Auch wenn es von seiten der Gewerkschaft »durchaus noch ein paar Baustellen« gebe, wie ein Sprecher AFP mitteilte.

Wenig später hörte sich das plötzlich ganz anders an: »Neue Pläne gefährden Tarifverhandlungen mit DB AG«, teilte die EVG mit. Die Dienste der Gütersparte DB Cargo sollen künftig nur noch von der Deutschen Bahn geleistet werden, »wenn mit den eigenen Ressourcen und eigenen Strukturen eine wirtschaftliche und qualitativ passende Leistung erbracht werden kann«. Wenn dies nicht möglich ist, sollen die Transportleistungen bei externen Partnern auf der Straße und der Schiene eingekauft werden. Diese Pläne »widersprechen den Vereinbarungen des zwischen Bund, Bahn und EVG abgeschlossenen ›Bündnis für unsere Bahn‹. Zudem befürchten wir, dass sich dadurch der Anteil des Güterverkehrs auf der Schiene weiter verringern wird«, so die Gewerkschaft. »Damit würden nicht nur Arbeitsplätze abgebaut, sondern auch die Leistungsfähigkeit von DB Cargo nachhaltig reduziert«, sagte der EVG-Vorsitzende Klaus-Dieter Hommel. »Kernstück ist aus unserer Sicht eine Änderung des Geschäftsmodells.« Dazu zähle, künftig verstärkt mit Subunternehmen zusammenzuarbeiten. »Wir fordern, die Leistungen in den Unternehmen des Bahn-Konzerns zu erbringen und Fremdvergaben zu reduzieren. Die DB AG hatte sich auf dieser Grundlage verpflichtet, auf Personalabbau zu verzichten und an den bislang festgelegten Einstellungszahlen festzuhalten. Alles andere ist für uns nicht akzeptabel«, so Hommel. Alles andere würde die derzeitigen Tarifverhandlungen gefährden.

Ein Sprecher der Deutschen Bahn kommentierte die Geschehnisse am Freitag lakonisch: »Es gibt keine Pläne, Arbeitsplätze bei DB Cargo abzubauen. Vielmehr ist es unser ausdrückliches Ziel, den Güterverkehr wieder auf Wachstumskurs zu bringen.« (dpa/AFP/jW)