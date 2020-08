Verluste sozialisiert

Michael Reichel/dpa Schurkenstück der Treuhand: K+S konnte die Kosten für die Instandhaltung der Gruben auf die Bevölkerung abwälzen

Obwohl sie ihm nicht gehören, muss der Freistaat Thüringen allein für die Gefahrenabwehr bei stillgelegten Kaligruben aufkommen. Seit 21 Jahren fließen jährlich rund 20 Millionen Euro aus der Landeskasse an den Chemiekonzern K+S mit Hauptsitz im hessischen Kassel, dem die Bergwerke gehören. Der dafür vorgesehene Fonds ist längst aufgebraucht. Das Unternehmen pumpt im Gegenzug eintretende Salzlauge aus den Schächten, um drohende Einstürze und Erdrutsche zu verhindern. Für K+S scheint das ein kalkuliertes Endlosgeschäft auf Kosten der Steuerzahler zu sein. Ob Thüringen weiter blechen muss, soll das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Weimar entscheiden. Am Donnerstag startete dort der Prozess.

Wie der MDR nach der Verhandlung berichtete, kann der Freistaat in dem seit 2012 laufenden Rechtsstreit hoffen. Demnach sagte der Vorsitzende Richter Klaus Hinkel, es bestünden Zweifel, ob die Verträge rechtmäßig seien, auf deren Grundlage das Land seit 1999 Zahlungen an K+S leistet. Thüringen will erreichen, dass der Bund verpflichtet wird, weiter für die Gefahrenabwehr und Sanierung der Kaligruben aufzukommen. Die obersten Verwaltungsrichter des Landes müssen darüber urteilen, ob Thüringen tatsächlich die Zahlungen an K+S einstellen darf, wie Gerichtssprecher Volker Bathe auf jW-Nachfrage erklärte.

Seit einigen Jahren zahlt das Land nur noch unter Vorbehalt an den Konzern. Es geht um einen Zusatzvertrag aus dem Jahr 1999. Darin hatten der Bund, das Land und der Konzern vereinbart, dass Thüringen die restlichen Kosten übernimmt. Die Eigentümerin K+S wurde zugleich von jeder Pflicht befreit, sich an den Kosten zu beteiligen. Zuvor hatte der Bund 75 Prozent der Mittel übernommen. Der Freistaat hatte dafür einen Fonds von 400 Millionen Euro zur Verfügung. Heute ist klar, dass diese Summe viel zu niedrig angesetzt worden war. »Wir sind schon 20 Prozent darüber«, betonte der Thüringer Umweltstaatssekretär Olaf Möller (Grüne) am Donnerstag gegenüber dem MDR.

K+S hatte das ehemalige DDR-Kombinat mit mehreren Kalischächten im Jahr 1993 von der Treuhand übernommen. Begleitet von dramatischen Streikaktionen und Werksbesetzungen, hatte der Konzern sofort damit begonnen, die Konkurrenz auszuschalten. Die meisten Gruben legte er still und entließ mehr als 3.500 Beschäftigte. Der Fusionsvertrag von 1993 sowie der Zusatzvertrag von 1999 wurden jahrzehntelang geheimgehalten. Erst 2014 wurden sie öffentlich. Geregelt war vor allem die Sozialisierung der Verluste. Doch Thüringen beruft sich nun auf eine Klausel im Generalvertrag, die es ermöglichen soll, nachträglich zu verhandeln. Dafür müsste allerdings der Bund mit an den Tisch. Laut Umweltsekretär Möller verweigert dieser das allerdings seit 2011. Damals stellte Thüringen die Zahlungen vorübergehend ein.

Ein Jahr später, 2012, reichte K+S Klage ein, um an das ausstehende Geld zu kommen. Das Verwaltungsgericht Meiningen gab dem Konzern 2015 recht. Thüringen besteht nun darauf, seine Zahlungsverpflichtungen auf insgesamt knapp eine halbe Milliarde Euro zu beschränken. Mehrfach hatte der Freistaat angekündigt, notfalls auch gegen den Bund vor Gericht zu ziehen.

Insgesamt sind noch höhere Summen geflossen. Allein die Treuhand und ihre Nachfolgerin, die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS), haben mindestens rund 1,2 Milliarden Euro Steuergeld für die Sanierung der Kalibergwerke ausgegeben. Das hatte die Bundesregierung auf Anfrage der Fraktion Die Linke im Herbst 2019 eingeräumt. Begründet wurde die Übernahme der Kosten durch den Staat vor allem mit Altlasten aus DDR-Zeiten. Allerdings ging dafür laut Antwort nur etwa ein Zehntel dieser Summe drauf. Außerdem erklärte die Bundesregierung, sie verfüge nicht über eine Gesamtübersicht der dafür verwendeten Mittel. Es könnte also noch viel mehr Geld im Spiel sein. Die Linksfraktion sprach damals von »einem der miesesten Treuhandgeschäfte überhaupt«. Sie fordert vom Bund, das Land zu entlasten, in die dauerhafte Sicherung der Gruben zu investieren und die damals 3.500 entlassenen Beschäftigten zu entschädigen.