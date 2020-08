Nachschlag: Teufelswerk

imago/ZUMA Press Würde der Menschheit einen Gefallen tun, wenn er ihr den Dämon des Kapitalismus austriebe: Papst Franziskus

Man wünschte sich von den Kirchen, dass sie ihren Schäfchen richtig Angst machen, mit Fegefeuer und Hölle drohen, falls nicht endlich so unverzeihliche Sünden wie die Plünderung der Natur, die Ausbeutung von Menschen oder die Drohung mit dem Atomtod aus der Welt geschafft werden. Doch während Protestanten bei Predigten zumeist nur Weichgespültes gewohnt sind, das niemand wehtut, betreiben Katholiken einen gefährlichen Schwindel mit dem Übersinnlichen: Zum Beispiel gibt es unter ihnen die Vorstellung, dass Schwulsein eine Art Besessenheit ist, und auch die zahlreichen Fälle sexueller Misshandlung von schutzbefohlenen Minderjährigen werden als Werk des Teufels erklärt, dem mit Exorzismus zu begegnen sei. Eigene Verantwortung? Fehlanzeige! Gerade auch der amtierende Papst, der gern als »fortschrittlich« dargestellt wird, ist ein Freund solchen Humbugs. Dank an das Religionsjournal im Deutschlandfunk, das in Erinnerung ruft: Das Mittelalter ist quicklebendig! (jt)