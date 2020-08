Femizide angeprangert

Raquel Cunha/REUTERS

Am Sonntag sind in Mexiko-Stadt erneut Tausende Frauen auf die Straße gegangen, um gegen Femizide und Straflosigkeit von Frauenmördern zu protestieren. Wie das Internetportal Animal Político berichtete, versammelten sich die Teilnehmerinnen an verschiedenen Punkten der Hauptstadt. Nach Angaben der zuständigen Behörden waren 1.800 Polizeikräfte im Einsatz. Über den Kurznachrichtendienst Twitter warfen Demonstrantinnen den Einsatzkräften vor, die Kundgebungen an mindestens einer Stelle mit Tränengas angegriffen zu haben.

In den vergangenen Monaten war es immer wieder zu feministischen Protesten wegen der alltäglichen Gewalt gegen Frauen in Mexiko gekommen. Dabei war die Polizei wiederholt gegen Teilnehmerinnen vorgegangen, die beispielsweise Graffiti an öffentliche Wände gesprüht hatten. Das Mädchen auf dem Bild trägt ein Schild in der Hand, auf dem steht: »Ich wünschte ich wäre eine Wand, dann würde ich beschützt werden«. (jW)